ABD'nin üç bölgesinde 1 Eylül 'Özbekistan Bağımsızlık Günü' ilan edildi (foto)

·5·Dünya
ABD'nin üç bölgesinde 1 Eylül 'Özbekistan Bağımsızlık Günü' ilan edildi (foto)

Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle ABD'nin Seattle şehri, Oregon eyaleti ve başkent Washington, D.C. bölgelerinde 1 Eylül 2026 tarihi resmen «Özbekistan Bağımsızlık Günü» olarak ilan edildi.

Seattle Belediye Başkanı Cathy B. Wilson, Oregon Valisi Tina Kotek ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ilgili bildirileri imzaladılar.

Seattle şehrinin Özbekistan Bağımsızlık Günü hakkındaki deklarasyonu.

Belgelerde Özbekistan'ın bağımsızlığını kazandığından bu yana geçen 35 yıllık kalkınma yolu, gerçekleştirilen reformlar ve ülkenin uluslararası arenadaki itibarı kaydedildi. Ayrıca Özbekistan ile ABD arasında ticaret, yatırım, teknoloji, eğitim, turizm ve kültürel değişim gibi alanlardaki iş birliğinin gelişmekte olduğu vurgulandı.

Oregon Valisi Tina Kotek tarafından imzalanan bildiride, eyalet halkı bu önemli günü birlikte kutlamaya davet edildi. Belge, Oregon Eyalet Sekreteri Tobias Read tarafından da onaylandı.

Oregon eyaleti ve Washington şehri ma'muriyatining O‘zbekiston mustaqilligi haqidagi deklaratsiyasi.

Seattle'daki bildiride ise Özbekistan'ın Orta Asya'dakiyeri, ekonomik potansiyeli ve Seattle ile ticaret, yatırım, teknoloji ve diğer alanlarda iş birliği yapma imkanlarına özel dikkat çekildi.

Böylece, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü arifesinde ABD'nin çeşitli bölgelerinde ülkenin milli bayramına resmi ilgi gösterilmiş oldu.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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