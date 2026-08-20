Manchester City, orta sahayı güçlendirmek için Manu Koné'yi hedef aldı

·4·Spor
Manchester City, orta sahayı güçlendirmek için Manu Koné'yi hedef aldı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek amacıyla İtalya'nın Roma takımında forma giyen Manu Koné'yi öncelikli transfer hedefi olarak belirledi. Daily Mail'in haberine göre İngiliz devi, Fransız futbolcu için yaklaşık 60 milyon avro ödemeye hazır ve transfer için resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Orta sahadaki değişiklikler ve transfer ihtiyacı

Manchester City'de yaşanan ciddi kadro kayıpları, kulüp yönetimini yeni bir futbolcu arayışına itti. Özellikle deneyimli İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, Katalonya ekibi Barcelona'ya transfer oldu. Ayrıca Tijjani Reijnders, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah takımında devam etmek üzere bonservisiyle transfer edildi.

Bu iki futbolcunun satışından kulübün kasasına, bonuslar da dahil olmak üzere tam 137,5 milyon avro girdi. Manchester City yönetimi, orta sahada oluşan boşluğu doldurmak ve kadro derinliğini yeniden oluşturmak için yeterli mali güce sahip.

Manu Koné'nin Roma'daki durumu

25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu daha önce Manchester United'ın da transfer listesinde yer almış, ancak transfer gerçekleşmemişti. Futbolcunun İtalya başkentindeki kulüple mevcut sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Bu durum, Roma yönetimine görüşmelerde avantaj sağlıyor.

Buna rağmen Roma yönetimi, uygun bir teklif gelmesi hâlinde yaz aylarında futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Giallorossi, Fransız oyuncunun bonservis bedelini 50 ila 60 milyon avro arasında değerlendiriyor. Bu fiyat, Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan Manchester City için uygun bir fırsat olarak görülüyor.

Goal.com'un haberine göre futbolcunun oyun tarzı ve potansiyeli, İngiliz kulübünün beklentileriyle tamamen örtüşüyor. Manchester City, kısa süre içinde Roma ile anlaşmaya vararak yeni sezon başlamadan önce orta saha kadrosundaki dönüşümü tamamlamayı hedefliyor.

Manchester CityManu KonéRomaTransferlerİngiltere Premier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Atlético Madrid'in La Liga zaferi ve Simeone'nin değişiklikleriAtlético Madrid'in La Liga zaferi ve Simeone'nin değişiklikleriBugün, 14:14Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili endişelere açıklık getirdiBayern Münih, Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili endişelere açıklık getirdiBugün, 13:58Juventus kadrosunu güçlendirmek için Emerson Palmieri seçeneğini değerlendiriyorJuventus kadrosunu güçlendirmek için Emerson Palmieri seçeneğini değerlendiriyorBugün, 13:53Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly satılabilir mi?Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly satılabilir mi?Bugün, 13:14João Cancelo, Barcelona tanıtımının ardından öfkeyle soyunma odasına gittiJoão Cancelo, Barcelona tanıtımının ardından öfkeyle soyunma odasına gittiBugün, 13:11Cavan Sullivan, Lionel Messi'nin takımına karşı oynanan maçta kırmızı kart gördüCavan Sullivan, Lionel Messi'nin takımına karşı oynanan maçta kırmızı kart gördüBugün, 12:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)