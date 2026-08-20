Manchester City, orta sahayı güçlendirmek için Manu Koné'yi hedef aldı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek amacıyla İtalya'nın Roma takımında forma giyen Manu Koné'yi öncelikli transfer hedefi olarak belirledi. Daily Mail'in haberine göre İngiliz devi, Fransız futbolcu için yaklaşık 60 milyon avro ödemeye hazır ve transfer için resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Orta sahadaki değişiklikler ve transfer ihtiyacı

Manchester City'de yaşanan ciddi kadro kayıpları, kulüp yönetimini yeni bir futbolcu arayışına itti. Özellikle deneyimli İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, Katalonya ekibi Barcelona'ya transfer oldu. Ayrıca Tijjani Reijnders, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah takımında devam etmek üzere bonservisiyle transfer edildi.

Bu iki futbolcunun satışından kulübün kasasına, bonuslar da dahil olmak üzere tam 137,5 milyon avro girdi. Manchester City yönetimi, orta sahada oluşan boşluğu doldurmak ve kadro derinliğini yeniden oluşturmak için yeterli mali güce sahip.

Manu Koné'nin Roma'daki durumu

25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu daha önce Manchester United'ın da transfer listesinde yer almış, ancak transfer gerçekleşmemişti. Futbolcunun İtalya başkentindeki kulüple mevcut sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Bu durum, Roma yönetimine görüşmelerde avantaj sağlıyor.

Buna rağmen Roma yönetimi, uygun bir teklif gelmesi hâlinde yaz aylarında futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Giallorossi, Fransız oyuncunun bonservis bedelini 50 ila 60 milyon avro arasında değerlendiriyor. Bu fiyat, Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan Manchester City için uygun bir fırsat olarak görülüyor.

Goal.com'un haberine göre futbolcunun oyun tarzı ve potansiyeli, İngiliz kulübünün beklentileriyle tamamen örtüşüyor. Manchester City, kısa süre içinde Roma ile anlaşmaya vararak yeni sezon başlamadan önce orta saha kadrosundaki dönüşümü tamamlamayı hedefliyor.