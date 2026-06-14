Octagon 87: Azamat Nuftillayev şampiyonluk kemerini korudu (video)

Başkentimizdeki muhteşem ve göz alıcı «Humo Arena» buz sarayı bugün bir kez daha yerli ve yabancı spor tutkunlarıyla dolup taştı. Bunun nedeni, arenanın ev sahipliği yaptığı karma dövüş sanatlarının en prestijli ve heyecan verici organizasyonlarından biri olan «Octagon 87» turnuvasıydı. Taraftarların sürekli alkışları eşliğinde gerçekleşen dövüş gecesinin en çok beklenen ana karşılaşmalarından (co-main event) birinde, ağır sıklette yenilmezlik unvanı kazanan ünlü MMA ustası Azamat Nuftillayev oktagona çıktı.

Temsilcimize bu son derece sorumlu ve şiddetli mücadelede, Kazakistanlı deneyimli ve tehlikeli dövüşçü Aybek Yermetov ciddi bir rakip oldu.

İkinci raundun başındaki şiddetli saldırı ve teknik nakavt

Ağır sıkletin prestijli şampiyonluk kemeri için gerçekleşen bu rövanş mücadelesi, ilk saniyelerden itibaren iki dev sporcunun güçlü taktiksel savaşıyla başladı. İlk rauntta taraflar birbirlerini tehlikeli vuruşlarla test ederken, ikinci bölümün başlamasıyla birlikte hemşehrimiz Azamat Nuftillayev gerçek bir saldırganlık sergiledi.

İkinci raundun ilk dakikaları devam ederken, Azamat rakibine art arda korkunç ve isabetli vuruş serileri gönderdi. Bu kadar güçlü baskıya dayanamayan Kazak sporcu savunma imkanını tamamen kaybetti. Durumu dikkatle izleyen maçın hakemi, sporcunun sağlığını korumak amacıyla oyunu durdurdu. Böylece Nuftillayev, rakibini müsabaka süresi dolmadan teknik nakavt (TKO) ile mağlup etti.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Azamat Nuftillayev'in şampiyonluk maçının detaylarını ve elde ettiği yüksek sonucu yakından inceleyebilirsiniz:

Müsabakanın yapıldığı yer Turnuvanın resmi adı Dövüş statüsü (Turnuva kartı) Temsilcimiz ve sıklet kategorisi Rakip sporcu (Ülke) Dövüşün bitiş yöntemi ve raundu Ana sonuç «Humo Arena»

(Taşkent) «Octagon 87» Co-main event

(Ana dövüş) Azamat Nuftillayev

(Ağır sıklet) Aybek Yermetov

(Kazakistan) 2. raundun başında,

Teknik nakavt (TKO) Şampiyonluk kemeri

başarıyla korundu

Ağır sıkletin kralı: Kemer Özbekistan'da kaldı!

Bu parlak ve güven verici galibiyet sayesinde Azamat Nuftillayev, «Octagon League» organizasyonunun ağır sıklet kategorisindeki mevcut şampiyonluk unvanını bir kez daha layıkıyla korudu ve altın kemeri vatanında tuttu. Stadyuma toplanan binlerce yerli taraftar, bu tarihi zaferi yüksek bir coşku ve büyük bir şenlikle kutladı. Uzmanlar, hemşehrimizin bu sıklette daha uzun süre rakipsiz kalacağını öngörüyor.

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