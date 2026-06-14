Octagon 87: Azamat Nuftillayev şampiyonluk kemerini korudu (video)

·5·Spor
Octagon 87: Azamat Nuftillayev şampiyonluk kemerini korudu (video)

Başkentimizdeki muhteşem ve göz alıcı «Humo Arena» buz sarayı bugün bir kez daha yerli ve yabancı spor tutkunlarıyla dolup taştı. Bunun nedeni, arenanın ev sahipliği yaptığı karma dövüş sanatlarının en prestijli ve heyecan verici organizasyonlarından biri olan «Octagon 87» turnuvasıydı. Taraftarların sürekli alkışları eşliğinde gerçekleşen dövüş gecesinin en çok beklenen ana karşılaşmalarından (co-main event) birinde, ağır sıklette yenilmezlik unvanı kazanan ünlü MMA ustası Azamat Nuftillayev oktagona çıktı.

Temsilcimize bu son derece sorumlu ve şiddetli mücadelede, Kazakistanlı deneyimli ve tehlikeli dövüşçü Aybek Yermetov ciddi bir rakip oldu.

İkinci raundun başındaki şiddetli saldırı ve teknik nakavt

Ağır sıkletin prestijli şampiyonluk kemeri için gerçekleşen bu rövanş mücadelesi, ilk saniyelerden itibaren iki dev sporcunun güçlü taktiksel savaşıyla başladı. İlk rauntta taraflar birbirlerini tehlikeli vuruşlarla test ederken, ikinci bölümün başlamasıyla birlikte hemşehrimiz Azamat Nuftillayev gerçek bir saldırganlık sergiledi.

İkinci raundun ilk dakikaları devam ederken, Azamat rakibine art arda korkunç ve isabetli vuruş serileri gönderdi. Bu kadar güçlü baskıya dayanamayan Kazak sporcu savunma imkanını tamamen kaybetti. Durumu dikkatle izleyen maçın hakemi, sporcunun sağlığını korumak amacıyla oyunu durdurdu. Böylece Nuftillayev, rakibini müsabaka süresi dolmadan teknik nakavt (TKO) ile mağlup etti.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Azamat Nuftillayev'in şampiyonluk maçının detaylarını ve elde ettiği yüksek sonucu yakından inceleyebilirsiniz:

Müsabakanın yapıldığı yer

Turnuvanın resmi adı

Dövüş statüsü (Turnuva kartı)

Temsilcimiz ve sıklet kategorisi

Rakip sporcu (Ülke)

Dövüşün bitiş yöntemi ve raundu

Ana sonuç

«Humo Arena»


(Taşkent)

«Octagon 87»

Co-main event


(Ana dövüş)

Azamat Nuftillayev


(Ağır sıklet)

Aybek Yermetov


(Kazakistan)

2. raundun başında,


Teknik nakavt (TKO)

Şampiyonluk kemeri


başarıyla korundu

Ağır sıkletin kralı: Kemer Özbekistan'da kaldı!

Bu parlak ve güven verici galibiyet sayesinde Azamat Nuftillayev, «Octagon League» organizasyonunun ağır sıklet kategorisindeki mevcut şampiyonluk unvanını bir kez daha layıkıyla korudu ve altın kemeri vatanında tuttu. Stadyuma toplanan binlerce yerli taraftar, bu tarihi zaferi yüksek bir coşku ve büyük bir şenlikle kutladı. Uzmanlar, hemşehrimizin bu sıklette daha uzun süre rakipsiz kalacağını öngörüyor.

Özbek MMA yıldızlarının uluslararası arenadaki tarihi zaferlerini, «Humo Arena»dan en sıcak haberleri, dövüş analizlerini ve spor dünyasına dair en güvenilir bilgileri Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip etmeye devam edin!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Octagon 87: Jasur "Tayson" Kazak rakibini nakavt etti (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" Kazak rakibini nakavt etti (video)Bugün, 06:36Avustralya Milli Takımı ilk turda Türkiye'yi mağlup ettiAvustralya Milli Takımı ilk turda Türkiye'yi mağlup ettiBugün, 06:15Katar milli takımı İsviçre karşısında 1 puanı kaptı (video)Katar milli takımı İsviçre karşısında 1 puanı kaptı (video)Bugün, 06:07Brezilya milli takımı ilk turda Fas ile berabere kaldıBrezilya milli takımı ilk turda Fas ile berabere kaldıBugün, 05:43İskoçya Milli Takımı ilk turda Haiti'yi mağlup ettiİskoçya Milli Takımı ilk turda Haiti'yi mağlup ettiBugün, 05:28Brezilya, Fas maçında galibiyeti kaçırdıBrezilya, Fas maçında galibiyeti kaçırdıBugün, 00:10
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi