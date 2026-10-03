Bilim insanları kansere neden olabilecek enfeksiyonları belirledi

Dünyadaki her sekiz kanser vakasından biri belirli enfeksiyonlardan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir araştırmada bilim insanları, kanser gelişimiyle bağlantılı birkaç enfeksiyon türünü tanımladı. Uzmanlar, bunlardan kaynaklanan birçok vakanın önlenebilir olduğunu vurguluyor.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) bilim insanları tarafından yürütülen araştırma sonuçlarına göre, 2024 yılında dünyada kaydedilen tüm kanser teşhislerinin yaklaşık yüzde 12'si enfeksiyonlarla bağlantılıydı. Bu yaklaşık 2,3 milyon hasta anlamına geliyor. Bilimsel araştırma sonuçları The Lancet Oncology dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, kanser gelişimine yol açabilecek temel enfeksiyonlar arasında Helicobacter pylori bakterisini, insan papilloma virüsünü (HPV), Hepatit B ve C virüslerinive ayrıca Epstein–Barr virüsünüsaydı.

Analizler, yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 4'ünün H. pylori bakterisiyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Yaklaşık yüzde 4'lük bir vakaya ise HPV neden oldu. Hepatit B virüsü yaklaşık yüzde 2, Epstein–Barr virüsü ise yüzde 1 oranında tespit edildi.

Bilim insanlarına göre enfeksiyonlar 20'den fazla kanser türünün gelişimine neden olabilir. Bunlar arasında mide, karaciğer ve rahim ağzı kanserinin yanı sıra bazı kan kanseri türleri de bulunmaktadır.

Enfeksiyonların kanser gelişimine etkisi aynı değildir. Bazı virüsler hücre fonksiyonlarını bozabilir veya kendi DNA'larını insan hücrelerine entegre edebilir. Bu durum, hücrelerin normal çalışma sürecini etkiler.

Bakteriler ise vücutta uzun süreli iltihaplanma süreçlerine neden olabilir. Bu durum, hücrelerde mutasyon olasılığını artırır ve zamanla kanser gelişimi için zemin hazırlayabilir.

Bununla birlikte bilim insanları, bu enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkan birçok kanser vakasının önlenebilirolduğunu vurguluyor. Bunun için mevcut tıbbi imkanlardan zamanında yararlanmak önemlidir.

Günümüzde HPV ve Hepatit B'ye karşı aşılar mevcuttur. Ayrıca, Helicobacter pylori enfeksiyonunu özel testlerle tespit etmek ve antibiyotiklerle tedavi etmek mümkündür.

Hepatit C'nin tedavisinde ise antiviral ilaçlar kullanılır. Uzmanlara göre enfeksiyonların erken teşhisi, koruyucu önlemlere uyulması ve mevcut tedavi yöntemlerinin kullanılması, bazı kanser türlerinin azaltılmasında büyük önem taşımaktadır.