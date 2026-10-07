Manchester City'deki Fransız yetenek için beklenmedik süper yarış başladı

Avrupa transfer piyasasında yeni bir büyük ses getirecek gelişme yaşanıyor. İngiltere'nin son şampiyonu Manchester Citykadrosunda parlak bir performans sergileyen Fransız ofansif orta saha oyuncusu Rayan Cherki kıtanın önde gelen birçok dev kulübünün dikkatini çekti. Saygın TEAMtalk haberine göre, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için ciddi adımlar planlıyor.

Ayrıca Cherki etrafındaki mücadele sadece Paris kulübüyle sınırlı kalmayıp, Liverpool, Chelsea ve Real Madrid de durumu yakından takip ediyor.

PSG'nin planı ve City üzerindeki finansal baskı

Paris kulübünün scoutları ve yönetimi, Fransız oyun kurucuyu takım felsefesine ideal bir şekilde uyan bir oyuncu olarak değerlendiriyor:

Kış hamlesi veya yazın büyük anlaşması: PSG, Cherki transferini hızlandırmak için yaklaşan kış transfer döneminde resmi teklif yapmayı veya en azından gelecek yaz sezonuna kadar sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyor;

Manchester Cityetrafındaki risk:Kaynaklar, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin, özellikle 'City'nin Premier Lig'in Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili olası ceza ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalması durumunda keskin bir şekilde artacağını belirtiyor. Real Madrid, Chelsea ve Liverpool'un eski aşkı

Rayan Cherki için verilen mücadelede diğer adaylar da kolay kolay geri adım atmaya niyetli değil:

Liverpool'un köklü ilgisi:

Merseyside ekibi, Fransız yeteneği Lyon'dan Manchester City'ye gitmeden önce de transfer etmek için ciddi çaba sarf etmişti. Kulüp oyuncuyu hala radarında tutuyor; Real Madrid ve Chelsea:Madrid ve Londra'nın dev kulüpleri de orta saha hattını gençleştirmek ve güçlendirmek adına Cherki seçeneğini aktif olarak değerlendiriyor;Görüşmelerin durumu:

TEAMtalk, ilginin çok yüksek olmasına rağmen henüz kulüpler arasında resmi bir müzakere masasına oturulmadığını belirtiyor. Mevcut sezonda parlak istatistikler: 8 maçta 6 skor katkısı

Fransız yetenek, yeni sezonda Manchester City formasıyla yüksek verimlilik göstererek devlerin ilgisinin boşuna olmadığını kanıtlıyor: Tüm resmi turnuvalarda

8 maç

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Rakip filelere gönderilen 4 gol ;

Takım arkadaşlarına yapılan 2 asist .

Cherki'nin sahadaki özgüvenli oyunu ve yüksek yaratıcılığı, onu 2026/2027 transfer döneminin en değerli ve gözde hedeflerinden biri haline getiriyor. 2 ta golli uzatma (assist).

Sherkining maydondagi ishonchli harakatlari va yuqori kreativligi uni 2026/2027 yilgi transfer bozorining eng qimmatbaho va talabgir nishonlaridan biriga aylantirmoqda.