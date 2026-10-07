Manchester City'deki Fransız yetenek için beklenmedik süper yarış başladı

·75·Spor
Manchester City'deki Fransız yetenek için beklenmedik süper yarış başladı

Avrupa transfer piyasasında yeni bir büyük ses getirecek gelişme yaşanıyor. İngiltere'nin son şampiyonu Manchester Citykadrosunda parlak bir performans sergileyen Fransız ofansif orta saha oyuncusu Rayan Cherki kıtanın önde gelen birçok dev kulübünün dikkatini çekti. Saygın TEAMtalk haberine göre, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için ciddi adımlar planlıyor.

Ayrıca Cherki etrafındaki mücadele sadece Paris kulübüyle sınırlı kalmayıp, Liverpool, Chelsea ve Real Madrid de durumu yakından takip ediyor.

PSG'nin planı ve City üzerindeki finansal baskı

Paris kulübünün scoutları ve yönetimi, Fransız oyun kurucuyu takım felsefesine ideal bir şekilde uyan bir oyuncu olarak değerlendiriyor:

  • Kış hamlesi veya yazın büyük anlaşması: PSG, Cherki transferini hızlandırmak için yaklaşan kış transfer döneminde resmi teklif yapmayı veya en azından gelecek yaz sezonuna kadar sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyor;

  • Manchester Cityetrafındaki risk:Kaynaklar, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin, özellikle 'City'nin Premier Lig'in Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili olası ceza ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalması durumunda keskin bir şekilde artacağını belirtiyor. Real Madrid, Chelsea ve Liverpool'un eski aşkı

Rayan Cherki için verilen mücadelede diğer adaylar da kolay kolay geri adım atmaya niyetli değil:

Liverpool'un köklü ilgisi:

8 maç

;

  • Rakip filelere gönderilen 4 gol;

  • Takım arkadaşlarına yapılan 2 asist.

  • Cherki'nin sahadaki özgüvenli oyunu ve yüksek yaratıcılığı, onu 2026/2027 transfer döneminin en değerli ve gözde hedeflerinden biri haline getiriyor. 2 ta golli uzatma (assist).

Sherkining maydondagi ishonchli harakatlari va yuqori kreativligi uni 2026/2027 yilgi transfer bozorining eng qimmatbaho va talabgir nishonlaridan biriga aylantirmoqda.

Rayan CherkiParis Saint-GermainManchester CityLiverpoolTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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