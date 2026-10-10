Doğa mucizesi: Hindistan'da iki başlı, dört gözlü nadir bir yılan bulundu

·4·Dünya
Doğa mucizesi: Hindistan'da iki başlı, dört gözlü nadir bir yılan bulundu

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Dahod bölgesinin Dhanpur alanında sıra dışı görünüme sahip bir yılan bulundu. Tek bir gövdede iki başa ve dört göze sahip olan sürüngen, uzmanlar tarafından kurtarıldı.

Yılanın kurtarılmasına katılan Dahod Prakruti Mitra Mandal grubu temsilcilerinin belirttiğine göre, yılanın her bir başı ayrı bir sinir sistemine sahip. Bu durum, nadir canlının kendine has biyolojik özelliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, bulunan yılanın kurt yılanı (wolf snake) türüne ait olabileceğini belirtiyor. Onlara göre, bu bölgede böyle iki başlı bir yılanın ilk kez görülmüş olması muhtemel.

İki başlı canlılara doğada çok nadir rastlanır. Bu durum, embriyonik gelişim sürecindeki anormalliklerle ilişkili olabilir. Söz konusu bulgu, uzmanların ve doğa tutkunlarının büyük ilgisini çekti.

Dahod Prakruti Mitra MandalDhanpurGujarat Eyaletiİki Başlı YılanHindistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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