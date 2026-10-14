Manchester City - PSG: Kadrolar ve canlı anlatım

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Manchester City - PSG: Kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Manchester City - PSG karşılaşması 15 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım üzerinden güncellenecektir.

Manchester City ilk 11'i: 1. Donnarumma G., 45. Khusanov A., 3. Dias R. (kaptan), 6. Guehi M., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 42. Semenyo A., 10. Cherki R., 11. Doku J., 9. Haaland E.

Manchester City yedekleri: 21. Ait-Nouri R., 37. Allan Elias, 13. Bettinelli M., 32. Bouaddi A., 47. Foden P., 8. Kovacic M., 82. Lewis R., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N., 28. Rulli G., 22. Vitor Reis.

Manchester City teknik direktörü: Maresca E.

PSG ilk 11'i: 39. Safonov M., 2. Hakimi A., 5. Marquinhos (kaptan), 51. Pacho W., 25. Mendes N., 33. Zaire-Emery W., 17. Vitinha, 8. Ruiz F., 11. Akliouche M., 10. Dembele O., 14. Doue D.

PSG yedekleri: 4. Beraldo L., 30. Chevalier L., 12. Dean L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 21. Hernandez L., 7. Kvaratskhelia K., 80. Mouak A., 47. Njantu K., 87. Neves J., 9. Torres F., 6. Zabarnyi I.

PSG teknik direktörü: Luis Enrique.

Canlı anlatım0-2 CANLI
23
Manchester City kısa ve tek-çift paslarla harika bir takım oyunu sergiliyor, rakip savunmayı delmek ve hızlı kontratakta şut çekmek için doğru anı bekliyorlar.
20
Maghnes Akliouche kayarak topu almak istedi ancak hakem Sven Jablonski faul düdüğünü çaldı.
19
Manchester City korneri kısa pasla hızlıca kullandı.
19
Erling Haaland (Manchester City) ceza sahasına girdi, ancak şutu engellendi. Top dışarı çıktı. Manchester City için köşe vuruşundan gol bulma fırsatı doğdu.
17
Vitinha (PSG) ceza sahası köşesinde boş kaldı ve kalenin sağ köşesine sert bir şut gönderdi, ancak Gianluigi Donnarumma harika bir kurtarışla topu çeldi.
150-2
Desire Doue ceza sahasına harika bir orta yaptı. Ousmane Dembele (PSG) topa ulaştı ve yakın mesafeden kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sol alt köşeye gönderdi, Gianluigi Donnarumma çaresiz kaldı. Golcülür sezgisini konuşturdu - harika bir bitiriş. Skor 0:2.
150-2
Gol!!! Ousmane Dembélé (PSG) topü ağlara gönderdi.
130-1
Gol! Fabian Ruiz ceza sahası çizgisi yakınında Desiré Doué'yi topla buluşturdu, sol köşeye çektiği sert şut kaleciye hiç şans bırakmadı. 0:1.
130-1
Gol! Désiré Doué (PSG) attı!
12
Enzo Fernandez (Manchester City) köşe vuruşunu ceza sahasına ortaladı, ancak Matvey Safonov dikkatli davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
12
Antoine Semenyo (Manchester City) yakın mesafeden dönen topu ağlara gönderemedi. Vuruşu üst direğin biraz üzerinden auta gitti! Top dışarı çıktı ve PSG için kale vuruşu kararı verildi.
11
Enzo Fernandez (Manchester City) köşe vuruşundan topu ceza sahasına ortalıyor.
11
Rayan Cherki (Manchester City) serbest vuruş için topun başına geçti ve şutu kendisi çekmeye karar vererek topu sol direğe doğru gönderdi, ancak Matvey Safonov uçarak kurtarış yaptı. Top oyun alanının dışına çıktı. Manchester City köşe vuruşundan gol arayacak.
10
Sven Jablonski düdüğünü çalıyor, Achraf Hakimi (PSG) ikili mücadelede çok sert oynadı. Manchester City serbest vuruş kullanacak.
10
Rayan Cherki (Manchester City) savunmacıyla yaşadığı mücadelenin ardından ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem pozisyonu kaçırmış olabilir, oyunu devam ettiriyor.
9
Warren Zaïre-Emery (PSG) savunmacının markajından kurtulup orta mesafeden sol alt köşeye vurdu, ancak Gianluigi Donnarumma yerindeydi ve topu rahatça kontrol etti.
9
Fabián Ruiz (PSG), ceza sahası içinden Ousmane Dembélé'ye pas vermek istedi ancak savunmacılardan biri dikkatli davranarak topu zamanında kaptı.
7
Jeremy Doku (Manchester City) ileriye gitmeye çalışıyor ancak rakip oyuncu topu uzaklaştırdı.
4
Manchester Cityli futbolcular topu kontrol ediyor ve kısa paslarla birbirine veriyor. Defans hattında boşluklar oluşmasını bekliyorlar.
4
Manchester City, yeni hücum fırsatları yaratmak amacıyla isabetli paslarla oynamaya devam ediyor.
2
Desire Doue (PSG) kaleye doğru ilerliyor, ancak savunmacı zamanında dönerek topu kazandı. Top taca çıktı. Manchester City taç atışı kullanacak.
1
Vay canına, bugünkü maç tam şu an başlıyor.
00:03
Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Maça PSG başlayacak.
00:00
Bugünkü maçı Sven Jablonski yönetecek.
00:00
Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.
00:00
Merhaba ve canlı metin anlatımımıza hoş geldiniz! Maçta yaşanan her şeyi size hızlı bir şekilde aktaracağız. İlk 11'ler çok yakında açıklanacak.
Manchester CityPSGŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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