Manchester City - PSG: Kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Manchester City - PSG karşılaşması 15 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım üzerinden güncellenecektir.
Manchester City ilk 11'i: 1. Donnarumma G., 45. Khusanov A., 3. Dias R. (kaptan), 6. Guehi M., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 42. Semenyo A., 10. Cherki R., 11. Doku J., 9. Haaland E.
Manchester City yedekleri: 21. Ait-Nouri R., 37. Allan Elias, 13. Bettinelli M., 32. Bouaddi A., 47. Foden P., 8. Kovacic M., 82. Lewis R., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N., 28. Rulli G., 22. Vitor Reis.
Manchester City teknik direktörü: Maresca E.
PSG ilk 11'i: 39. Safonov M., 2. Hakimi A., 5. Marquinhos (kaptan), 51. Pacho W., 25. Mendes N., 33. Zaire-Emery W., 17. Vitinha, 8. Ruiz F., 11. Akliouche M., 10. Dembele O., 14. Doue D.
PSG yedekleri: 4. Beraldo L., 30. Chevalier L., 12. Dean L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 21. Hernandez L., 7. Kvaratskhelia K., 80. Mouak A., 47. Njantu K., 87. Neves J., 9. Torres F., 6. Zabarnyi I.
PSG teknik direktörü: Luis Enrique.
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