Ronaldo, Neftchi karşısında alınan galibiyet ve 981. golü hakkında konuştu
Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü kaptanı ve dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo AFC Şampiyonlar Ligi Elit 2. hafta mücadelesinde Özbekistan şampiyonu Fergana temsilcisi Neftchi takımına karşı alınan galibiyet (3:1) hakkında resmi sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmada bir gol kaydeden 41 yaşındaki golcü, bu maçın takımı için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
Ronaldo'nun açıklaması: «Gelişmeye devam ediyoruz»
Portekizli forvet, maçın ardından kendi X (eski adıyla Twitter) hesabından takımının performansını değerlendirdi:
«Bu akşamki galibiyet çok önemliydi. Gelişmeye devam ediyoruz», ifadelerini kullandı.
Bu galibiyet, Al-Nassr'a turnuvanın genel lig aşamasındaki ilk 3 puanını kazandırdı ve takımı Batı bölgesi puan durumunda 8. sıraya taşıdı.
Tarihi 981. gol ve maçın kronolojisi
Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele heyecan dolu anlara sahne oldu:
33. dakika: Al-Nassr forması giyen Brezilyalı Angelo Gabriel perdeyi açtı;
42. dakikada rekor: Cristiano Ronaldo Fergana ekibinin ağlarını sarsarak skoru 2:0'a getirdi; bu, yıldız oyuncunun resmi kariyerindeki 981. golü olup, kendisine ait dünya rekorunu bir adım daha ileri taşıdı;
Neftchi'nin cevabı: 51. dakikada Alisher Odilov şık bir vuruşla farkı bire indirdi ve maça heyecan getirdi;
Kendi kalesine gol noktayı koydu: 78. dakikada Anvarjon Gafurov'un talihsiz kendi kalesine attığı gol maçın sonucunu belirledi (3:1).
Al-Nassr'ın gelecek planları
Turnuvanın sonraki maçlarına hazırlanan Suudi kulübü, önümüzdeki günlerde uluslararası arenadaki mücadelesini sürdürecek:
Sıradaki rakip: Al-Nassr, 3. hafta kapsamında 26 Ekim'de kendi sahasında BAE temsilcisi Al-Wasl'ı ağırlayacak;
Cristiano'nun hedefi: Portekizli yıldız, 1000 gollük tarihi baraja yaklaşmaya devam ediyor.
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