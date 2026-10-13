Ronaldo, Neftchi karşısında alınan galibiyet ve 981. golü hakkında konuştu

·9·Spor
Ronaldo, Neftchi karşısında alınan galibiyet ve 981. golü hakkında konuştu

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü kaptanı ve dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo AFC Şampiyonlar Ligi Elit 2. hafta mücadelesinde Özbekistan şampiyonu Fergana temsilcisi Neftchi takımına karşı alınan galibiyet (3:1) hakkında resmi sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada bir gol kaydeden 41 yaşındaki golcü, bu maçın takımı için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Ronaldo'nun açıklaması: «Gelişmeye devam ediyoruz»

Portekizli forvet, maçın ardından kendi X (eski adıyla Twitter) hesabından takımının performansını değerlendirdi:

«Bu akşamki galibiyet çok önemliydi. Gelişmeye devam ediyoruz», ifadelerini kullandı.

Bu galibiyet, Al-Nassr'a turnuvanın genel lig aşamasındaki ilk 3 puanını kazandırdı ve takımı Batı bölgesi puan durumunda 8. sıraya taşıdı.

Tarihi 981. gol ve maçın kronolojisi

Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele heyecan dolu anlara sahne oldu:

  • 33. dakika: Al-Nassr forması giyen Brezilyalı Angelo Gabriel perdeyi açtı;

  • 42. dakikada rekor: Cristiano Ronaldo Fergana ekibinin ağlarını sarsarak skoru 2:0'a getirdi; bu, yıldız oyuncunun resmi kariyerindeki 981. golü olup, kendisine ait dünya rekorunu bir adım daha ileri taşıdı;

  • Neftchi'nin cevabı: 51. dakikada Alisher Odilov şık bir vuruşla farkı bire indirdi ve maça heyecan getirdi;

  • Kendi kalesine gol noktayı koydu: 78. dakikada Anvarjon Gafurov'un talihsiz kendi kalesine attığı gol maçın sonucunu belirledi (3:1).

Al-Nassr'ın gelecek planları

Turnuvanın sonraki maçlarına hazırlanan Suudi kulübü, önümüzdeki günlerde uluslararası arenadaki mücadelesini sürdürecek:

  • Sıradaki rakip: Al-Nassr, 3. hafta kapsamında 26 Ekim'de kendi sahasında BAE temsilcisi Al-Wasl'ı ağırlayacak;

  • Cristiano'nun hedefi: Portekizli yıldız, 1000 gollük tarihi baraja yaklaşmaya devam ediyor.

Cristiano RonaldoAl-NassrNeftchiAFC Şampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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