7'de 7: Enzo Maresca, Manchester City ile tarihi bir başarıya imza attı
İngiltere Premier Lig'de (EPL) mutlak bir rekor kırıldı. Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca lig tarihinde yeni bir takımın başında çıktığı ilk 7 resmi maçın tamamını kazanan ilk teknik direktör oldu. Bu gelişme, futbol istatistikleri ve analizi konusunda uzmanlaşmış prestijli
Squawka tarafından resmi hesaplarında duyuruldu. 7 maç, 7 galibiyet: Zafer serisinin detayları
İtalyan teknik adam yönetimindeki "City", sezonun başında en zorlu rakiplerini geride bıraktı:
Bournemouth
karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyeti; Crystal Palace
kalesine 4 gol (4-1); Coventry City
deplasmanında 1-0'lık zorlu başarı; Manchester derbisinde ezeli rakip
Manchester United mağlup edildi (1-0); Gol düellosu şeklinde geçen maçta
Sunderland yenildi (5-3); Şampiyonluktaki en büyük rakip —
Liverpool 3-0 ile hezimete uğratıldı; Son haftada dirençli
Ipswich Town 3-2 mağlup edildi. EPL'de yenilgisiz tek takım
Sezon başından beri istikrarlı bir oyun sergileyen "City", puan durumunda mutlak bir üstünlüğe sahip:
21 puanla kusursuz başlangıç:
7 hafta sonunda 21 puan toplayan takım, Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor; Yenilgisiz tek kulüp:
Manchester City bu sezon EPL'de henüz puan kaybetmeyen ve mağlubiyet yüzü görmeyen tek kulüp unvanını koruyor;Sıradaki sınav:
Takım, bir sonraki hafta maçını 24 Ekim'de Unai Emery yönetimindeki tehlikeli rakip Aston Villa'ya karşı deplasmanda oynayacak. Enzo Maresca'nın
kulübe hızlı uyum sağlayıp böyle bir rekor serisi yakalaması, sezon sonunda şampiyonluğun en büyük favorisi olduklarını açıkça gösteriyor. klubga tez moslashib, bunday rekordli seriyani qayd etishi uning mavsum oxirida bosh sovrin uchun asosiy favorit ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.
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