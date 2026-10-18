7'de 7: Enzo Maresca, Manchester City ile tarihi bir başarıya imza attı

İngiltere Premier Lig'de (EPL) mutlak bir rekor kırıldı. Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca lig tarihinde yeni bir takımın başında çıktığı ilk 7 resmi maçın tamamını kazanan ilk teknik direktör oldu. Bu gelişme, futbol istatistikleri ve analizi konusunda uzmanlaşmış prestijli

Squawka tarafından resmi hesaplarında duyuruldu. 7 maç, 7 galibiyet: Zafer serisinin detayları

İtalyan teknik adam yönetimindeki "City", sezonun başında en zorlu rakiplerini geride bıraktı:

Bournemouth

karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyeti; Crystal Palace

kalesine 4 gol (4-1); Coventry City

deplasmanında 1-0'lık zorlu başarı; Manchester derbisinde ezeli rakip

Manchester United mağlup edildi (1-0); Gol düellosu şeklinde geçen maçta

Sunderland yenildi (5-3); Şampiyonluktaki en büyük rakip —

Liverpool 3-0 ile hezimete uğratıldı; Son haftada dirençli

Ipswich Town 3-2 mağlup edildi. EPL'de yenilgisiz tek takım

Sezon başından beri istikrarlı bir oyun sergileyen "City", puan durumunda mutlak bir üstünlüğe sahip:

21 puanla kusursuz başlangıç:

7 hafta sonunda 21 puan toplayan takım, Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor; Yenilgisiz tek kulüp:

Manchester City bu sezon EPL'de henüz puan kaybetmeyen ve mağlubiyet yüzü görmeyen tek kulüp unvanını koruyor;Sıradaki sınav:

Takım, bir sonraki hafta maçını 24 Ekim'de Unai Emery yönetimindeki tehlikeli rakip Aston Villa'ya karşı deplasmanda oynayacak. Enzo Maresca'nın

kulübe hızlı uyum sağlayıp böyle bir rekor serisi yakalaması, sezon sonunda şampiyonluğun en büyük favorisi olduklarını açıkça gösteriyor. klubga tez moslashib, bunday rekordli seriyani qayd etishi uning mavsum oxirida bosh sovrin uchun asosiy favorit ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.