Carragher, Enzo Maresca'nın Paris kulübüne karşı yaptığı hatayı ifşa etti

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Paris PSG kulübüne 2-4 mağlup olması futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açıyor. Liverpool'un eski futbolcusu, günümüzde tanınmış bir uzman ve analist olarak görev yapan Jamie Carragher 'in Enzo Maresca'nın ilk 11 tercihindeki ciddi eksiklikleri açıkça ortaya koydu.

Blue Moon yayınına verdiği röportajda Carragher, City'nin orta saha üçlüsünün üst düzey bir rakibe karşı kesinlikle hazır olmadığını sert bir dille vurguladı.

«Topsuz oyunda çok zayıflar»: Carragher'in sert analizi

Jamie Carragher'a göre bu karşılaşma Maresca için ciddi bir taktik ders olmalı:

Maresca için büyük ders: «Bence dünyanın en güçlü takımlarından birine karşı oynanan maçtan sonra Maresca kendisi için çok ciddi sonuçlar çıkaracaktır;

Dengesiz üçlü: Artık bu tür dev rakiplere karşı sahaya sürülen bu orta saha üçlüsünün asla aynı anda oynatılamayacağını çok iyi anladı;

Topsuz oyundaki boşluk: Bu orta saha oyuncuları top rakipteyken gereken güveni veremiyorlar ve pres karşısında zayıf kaldılar», dedi Carragher.

Manchester City'nin merkezinde kimler oynadı?

Bu maçta Maresca orta sahayı oldukça riskli bir şekilde kurgulamıştı:

Başlangıç üçlüsü: Manchester City'nin orta sahasında maça Elliot Anderson , Enzo Fernández ve Rayan Cherki ilk 11'de başladı;

Hatanın hızlı fark edilmesi: Daha ilk yarıda konuk ekip savunmayı ve orta sahayı kolayca geçince, teknik direktör tercihindeki hatayı anladı;

Devre arasında hızlı değişiklik: Enzo Maresca durumu düzeltmek için devre arasında Rayan Cherki'yi kenara alarak yerine daha defansif oynayan Ayyoub Bouaddi'yi oyuna almak zorunda kaldı.

Paris devinden alınan bu acı mağlubiyet ve uzmanların haklı eleştirileri, Enzo Maresca'yı sonraki büyük maçlar öncesinde kadro ve orta saha dengesini kökten gözden geçirmeye zorlayacaktır.