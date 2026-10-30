Sindarov St. Louis'teki süper turnuvada dünya yıldızlarını dize getirerek şampiyon oldu

·147·Spor
Sindarov St. Louis'teki süper turnuvada dünya yıldızlarını dize getirerek şampiyon oldu

Özbekistanlı 20 yaşındaki uluslararası büyükusta Javokhir Sindarov, dünya satrancının başkentlerinden biri sayılan ABD'nin St. Louis şehrinde düzenlenen prestijli Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnuvasında mutlak şampiyonluğa ulaştı.

Toplam ödül havuzu 425 bin ABD doları olan yarışmada vatandaşımız, gezegenin en güçlü üç elit büyükustası — Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana ve Rameshbabu Praggnanandhaa'ya karşı verdiği dramatik mücadelede 20,5 puan toplayarak birinci oldu.

Turnuva tablosu: Sindarov'un mutlak liderliği

Üç günlük yoğun ve çetin mücadelelerin ardından nihai turnuva tablosu şu şekilde oluştu:

  • 1. sıra (Şampiyon): Javokhir Sindarov (Özbekistan) — 20,5 puan;

  • 2. sıra: Rameshbabu Praggnanandhaa (Hindistan) — 19,0 puan;

  • 3. sıra: Fabiano Caruana (ABD) — 16,5 puan;

  • 4. sıra: Hikaru Nakamura (ABD) — 12,0 puan.

Turnuva formatı ve belirleyici geri dönüş

Clutch Chess turnuvasının karmaşık ve sıra dışı yönetmeliği, her bir partinin önemini maksimum seviyeye çıkardı:

  • Ağır sıklet puan sistemi: Yarışma kurallarına göre, ilk günkü her galibiyet için 1 puan, ikinci gün 2 puan ve üçüncü, yani belirleyici gün için tam 3 puan verildi;

  • Belirleyici hamle: İkinci gün sonunda Hintli rakibinin gerisinde kalan vatandaşımız, son gün sergilediği maksimum düzeyde isabetli, hızlı ve agresif oyun sayesinde tabloda keskin bir dönüş yaparak şampiyonluğu kaptı;

  • Büyük ödül ve jackpot: Birinci sırayı alan Sindarov, garantilenen 125.000 ABD doları tutarındaki büyük ödülün yanı sıra, özel partilerdeki galibiyetler için verilen bonusları ve şampiyon için ayrılan ek jackpotu da kazandı.

Gukesh'e karşı Dünya Satranç Şampiyonluğu maçı öncesi önemli sinyal

Bu turnuva, Javokhir Sindarov için kariyerindeki en önemli tarihi olay öncesinde kendine has son resmi sınav görevini gördü:

  • Dünya Şampiyonluğu hazırlığı: Büyükustamız, mevcut satranç kralı Hintli Dommaraju Gukesh'e karşı oynanacak Dünya Satranç Şampiyonluğu maçı öncesinde harika bir fiziksel ve zihinsel formda olduğunu kanıtladı;

  • Psikolojik üstünlük: Dünyanın en güçlü üç rapid yıldızına karşı kazanılan bu parlak zafer, yaklaşan şampiyonluk maçı öncesinde Özbek satranççının gücünü tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirdi.

Javokhir Sindarov'un St. Louis'teki bu tarihi başarısı, Özbek satranç okulunun dünya zirvesindeki mutlak liderliğini bir kez daha göstererek milyonlarca spor hayranına büyük bir gurur yaşattı.

Javokhir SindarovClutch ChessSatrançDommaraju GukeshSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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