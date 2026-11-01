Tekvandocularımız Sırbistan'daki prestijli uluslararası turnuvada 2 madalya kazandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen, geleneksel ve yüksek puanlı WT tekvando turnuvası «Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026» uluslararası turnuvası sona erdi. Dünyanın birçok güçlü sporcusunun mücadele ettiği bu prestijli organizasyonda Özbekistan milli takımı üyeleri de başarılı bir performans sergileyerek ülkemize iki madalya kazandırdı.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi basın servisinin bildirdiğine göre, kadın tekvandocularımız kıran kırana geçen maçlarda yüksek beceri sergileyerek bir altın ve bir bronz madalya elde ettiler.

Madina Mirabzalova turnuva şampiyonu!

Turnuva boyunca -57 kg sıkletinde tatamiye çıkan Madina Mirabzalova tüm rakiplerine karşı bariz bir üstünlük sergiledi:

İkna edici zaferler: Mirabzalova, ilk turlardan finale kadar olan yolu güvenle geçerek rakiplerine hiçbir şans tanımadı;

Podyumun zirvesi: Final maçında sergilediği üstün mücadeleyle rakibini mağlup eden Özbek sporcu, altın madalyanın sahibi oldu ve Belgrad'da Özbekistan milli marşını çaldırdı.

Svetlana Saidova'dan ilk üç ve bronz madalya

Ağır sıklette mücadele eden bir diğer temsilcimiz de turnuvayı madalya ile tamamladı:

Çetin mücadele: +73 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden Svetlana Saidova güçlü tekvandoculara karşı tatamiye çıkarak yarı finale kadar yükseldi;

Bronz madalya: Kıran kırana geçen maçların ardından Saidova, podyumun 3. basamağında yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kazananlar listesi:

Altın madalya: Madina Mirabzalova (-57 kg);

Bronz madalya: Svetlana Saidova (+73 kg).

Bu başarı, sporcularımızın uluslararası sıralama puanlarını güçlendirmeleri ve gelecekteki büyük turnuvalara hazırlık süreçleri açısından büyük önem taşımaktadır.