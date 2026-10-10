Manchester City ile Premier Lig arasındaki gizli görüşmelerin detayları ortaya çıktı

·4·Spor
Manchester City ile Premier Lig arasındaki gizli görüşmelerin detayları ortaya çıktı

İngiltere Premier Ligi (EPL) tarihindeki en büyük finansal skandalın etrafındaki çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Saygın Bloomberg ajansının haberine göre, finansal kuralları ihlal etmekle suçlanan son şampiyon Manchester Cityyönetimi, bu davayı barışçıl yollarla çözmek için Premier Lig ile ön kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak taraflar arasındaki ilk temaslar kısa sürede çıkmaza girdi ve diyalog kesildi.

Tazminat karşılığı kurtuluş: Hangi senaryo tartışıldı?

Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle incelenen 115'ten fazla madde içeren dava kapsamında taraflar, bir uzlaşmaya varma olasılığını değerlendirdi:

  • Büyük miktarda para cezası: Görüşmelerde, kulübün Premier Lig'e rekor düzeyde devasa bir tazminat ödemesi seçeneği gündeme geldi;

  • Ağır cezalardan kaçınmak: Böyle bir finansal anlaşma karşılığında, 'City'nin en ağır cezalardan — ligden düşürülme ve kazanılan şampiyonluk unvanlarının elinden alınması tehlikesinden — kurtulması hedefleniyordu;

  • Görüşmeler neden durdu? Tartışmalar, kulübün neredeyse tüm maddelerden suçlu bulunma olasılığı ortaya çıkmadan önce başladı. AncakManchester Citykendisinin tamamen haklı ve suçsuz olduğunu ısrarla vurguladığı için diyalog resmen sona erdi.

Uzman görüşleri ve rakip kulüplerin tepkisi

Bazı hukukçular ve spor finansmanı uzmanları, davanın sonunda büyük bir para cezası ödenerek anlaşmaya varılması senaryosunun hala mümkün olduğunu düşünüyor. Ancak bunun önünde ciddi engeller var:

  • Liverpool ve Arsenal'in pozisyonu: Premier Lig'in diğer önde gelen takımları, özellikle Arsenal ve Liverpool gibi City'nin ana rakiplerinin, lig yönetiminin kulüple yapacağı bu tür perde arkası anlaşmalara kesinlikle karşı çıktığı belirtiliyor;

  • Adil yargılama talebi: Dev kulüpler, finansal usulsüzlükle suçlanan her takımın, statüsü ve parası ne olursa olsun, sportif ilkeler gereği gerçek ve ağır bir cezaya çarptırılmasını talep ediyor.

Eğer bağımsız komisyonManchester Citykulübünü resmen suçlu bulursa, takıma uygulanacak ceza sadece İngiliz futbolunun değil, tüm dünya spor tarihini değiştirebilir.

Manchester CityPremier LigFair PlayLiverpoolFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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