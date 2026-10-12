Paxtakor Suudi Arabistan yıldızlarına karşı hangi kadroyla sahaya çıkacak?

AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Taşkent'in Paxtakor kulübü kendi sahasında Suudi Arabistan'ın yıldızlar topluluğu Al Qadisiya takımını konuk ediyor. Taşkent'teki Paxtakor Merkez Stadyumu'nda saat 18:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesinde başkent ekibinin ilk 11'i resmen açıklandı.

Teknik heyet, bu önemli maç için en güçlü ve mücadeleci kadroyu seçti. Özellikle kalede güvenilir eldiven Vladimir Nazarov görev yapacak.

Aslanlar'ın resmi ilk 11'i

Paxtakor sahaya şu oyuncularla çıkıyor:

Kaleci: Vladimir Nazarov;

Defans: Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Morteza Pouraliganji, Muhammadrasul Abdumajidov, Sherzod Nasrullayev;

Orta Saha: Akmal Mozgavoy, Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev;

Forvet: Flamarion, Stefan Chinedu.

Önemli taktik noktalar ve maçın önemi

Teknik heyet, savunma hattını uluslararası deneyime sahip yabancı oyuncular ve yerel liderlerle güçlendirdi:

Sağlam merkez ve kanatlar: Savunmanın merkezinde İran milli takımı oyuncusu Morteza Pouraliganji ve Zaid Tahsin ikilisi görev yaparken, kanatlarda Hojiakbar Alijonov ve Sherzod Nasrullayev savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı aktif bir şekilde sağlayacak;

Hücumcu merkez: Iraklı oyun kurucu Bashar Resan orta sahada ana oyun kurucu görevini üstlenirken, ön liberoda Mozgavoy ve Bo‘riyev rakip ataklarını durdurmaktan sorumlu;

Gol umutları: Hücum hattında Brezilyalı Flamarion ve Nijeryalı forvet Stefan Chinedu ikilisi, Suudi devinin savunma duvarını aşmaya çalışacak.

Paxtakor, ilk turda deplasmanda Suudi Arabistan'ın son şampiyonu Al Ahli ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugünkü galibiyet, Aslanlar'ın grup liderleri arasına yerleşmesini sağlayacak.