Emilian Karas, Al Qadsiah maçının kaderini değiştiren taktik kararı anlattı

·10·Spor
Emilian Karas, Al Qadsiah maçının kaderini değiştiren taktik kararı anlattı

AFC Şampiyonlar Ligi Elit 2. hafta mücadelesi kapsamında Suudi Arabistan'ın Al Qadsiah kulübüne karşı oynanan zorlu maçın (1:1) ardından, Taşkent ekibi Pakhtakor takımının teknik direktörü Emilian Karas karşılaşmaya dair görüşlerini paylaştı.

Taşkent'teki mücadelede taraflar yenişemese de, 'Aslanlar'ın hocası takımın sonuna kadar gösterdiği iradeye, taktiksel değişikliklerin etkisine ve galibiyeti getirebilecek pozisyonlara özel olarak değindi.

VAR tarafından iptal edilen gol ve dünya çapında bir rakip

Emilian Karas, maçın gidişatı ve Suudi ekibinin tehlikeli atakları hakkında şunları söyledi:

  • Sert mücadele ve kaçan fırsatlar: «Sahada iyi ve sert mücadelelere sahne olan bir oyun vardı. Her iki takım da birçok pozisyon yarattı, maçta daha fazla gol olabilirdi», dedi teknik direktör.

  • Suudi yıldızların tehlikesi: «Rakibin kontra ve hızlı ataklarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini oyuncularıma söylemiştim, ancak yine de dünya çapında hücum oyuncularına sahip olan konuk ekip birkaç tehlikeli pozisyon yarattı».

  • İlk yarıdaki üzücü durum: «Pakhtakor oyun anlamında rakibinden geri kalmadı. İlk yarıda attığımız gol VAR sistemiyle iptal edilse de, çocuklar pes etmedi».

Maçı kurtaran taktiksel değişiklik ve Sobirkhodjayev faktörü

İkinci yarıda yapılan rotasyonlar maçın sonunda meyvesini verdi:

  • Hücumda doğru tercih: İkinci yarıda hücum hattında çok daha net ve doğru hareket edildi. Sonuç olarak maçın sonunda denge sağlandı ve hatta galibiyet golünü atmak için birkaç uygun pozisyon yakalandı.

  • Sobirkhodjayev'in merkez savunma yerine oyuna girişi: «Maçın durumuna göre taktiksel değişikliklere gittik. Sardor Sobirkhodjayev merkez savunma yerine oyuna girdiğinde hücumda bir kişi daha çoğaldık. Bu, baskı kurmamıza ve ihtiyacımız olan golü bulmamıza zemin hazırladı».

«Bu ruh halini korumalıyız»

Pakhtakor hocası, uluslararası arenadaki azmi yerel ligde de sürdürmenin önemini vurguladı:

  • İstek ve gelişim: «Her zaman bu yüksek seviyede oynamak istiyoruz. Ancak yerel lig maçlarında oyuncuların psikolojik durumu farklı oluyor. Antrenmanlarda ve maçlarda tüm gücümüzü vererek tutkuyla oynamaya devam etmeliyiz. Ancak o zaman takım olarak gelişebiliriz».

  • Sonuç: «Bugün yıldızlarla dolu ve güçlü bir rakibe karşı çok cesur oynadığımızı düşünüyorum».

Bilgi için; Pakhtakor, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ilk iki haftasında Suudi Arabistan'ın iki deviyle (Al Ahli ve Al Qadsiah) berabere kalarak Batı bölgesinde önemli puanlar toplamaya devam ediyor.

PakhtakorAl QadsiahEmilian KarasAFC Şampiyonlar Ligi ElitÖzbekistan Futbolu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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