Erling Haaland Manchester City taraftarlarına seslendi

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester Cityfinansal usulsüzlükler nedeniyle yürütülen sansasyonel dava süreci yüzünden ciddi bir baskı altındayken, kulübün golcü ismi Erling Haaland sessizliğini bozdu. 26 yaşındaki Norveçli yıldız forvet, Sky Sports kanalına verdiği röportajda takım taraftarlarını karamsarlığa düşmemeye, aksine birlik ve pozitif kalmaya davet etti.

Bu çağrı, kulüp etrafındaki çeşitli söylentilerin ve olası ağır cezaların hararetle tartışıldığı bir dönemde kamuoyuna yansıdı.

«Birlikte olmalıyız»: Haaland'dan samimi çağrı

Erling Haaland, takım etrafındaki gürültüye rağmen sahaya odaklanmanın en doğru yol olduğunu vurguladı:

Pozitif kalmak: «Bu yüzden pozitif kalmak, her zaman ileriye bakmak, maçları kazanmaya çalışmak ve sürecin tadını çıkarmak gerekiyor. Birlikte olmalı ve birbirimize destek vermeliyiz» dedi Norveçli golcü.

Her durumda gülümsemek: Futbolcu, saha dışında ne kadar karmaşık olaylar yaşanırsa yaşansın, hem oyuncuların hem de tribündeki taraftarların gülümsemesi ve sakin kalması gerektiğini belirtti.

Sadece galibiyetlere odaklanmak: Forvet, takımın ana görevinin her maçta üç puan için savaşmak olduğunu ifade etti.

City hakkındaki karar ve temyiz süreci

Kulübün finansal raporları ve usulsüzlükleri hakkındaki soruşturma en kritik aşamasında:

Temyiz süreci: Edinilen bilgilere göre, bağımsız komisyonun kararı karşısındaManchester Cityyönetimi, masumiyetini kanıtlamak amacıyla üst mahkemeye resmi temyiz başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Belirsiz yaptırımlar: Hukuki tartışmalar devam ettiği için mahkeme ve denetim organları tarafından «City»ye tam olarak nasıl bir ceza verileceği henüz resmi olarak açıklanmadı.

En kötü senaryolar: Alt lige düşürülme ve unvanların geri alınması

İngiliz medyası ve spor hukukçuları,Manchester Cityhakkında uygulanabilecek bir dizi sert ihtimali öne sürüyor:

Alt lige düşürülme: Suçlamalar kanıtlanırsa, Premier Lig kulübü büyük puan silme cezaları alabilir veya doğrudan Championship'e (alt lige) düşürülebilir.

Unvanların geri alınması: Bazı kaynaklar, finansal usulsüzlüklerin kanıtlandığı dönemlerde kazanılan şampiyonluk kupalarının ve unvanların iptal edilmesi ihtimalini de göz ardı etmiyor.

İngiliz futbol tarihinin en büyük finansal krizlerinden biri yaşanırken, Haaland'ın taraftarlarına yönelik iyimser sözleri, takımı psikolojik darbelerden korumak adına önemli bir sinyal oldu.