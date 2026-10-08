Erling Haaland Manchester City taraftarlarına seslendi

·2·Spor
Erling Haaland Manchester City taraftarlarına seslendi

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester Cityfinansal usulsüzlükler nedeniyle yürütülen sansasyonel dava süreci yüzünden ciddi bir baskı altındayken, kulübün golcü ismi Erling Haaland sessizliğini bozdu. 26 yaşındaki Norveçli yıldız forvet, Sky Sports kanalına verdiği röportajda takım taraftarlarını karamsarlığa düşmemeye, aksine birlik ve pozitif kalmaya davet etti.

Bu çağrı, kulüp etrafındaki çeşitli söylentilerin ve olası ağır cezaların hararetle tartışıldığı bir dönemde kamuoyuna yansıdı.

«Birlikte olmalıyız»: Haaland'dan samimi çağrı

Erling Haaland, takım etrafındaki gürültüye rağmen sahaya odaklanmanın en doğru yol olduğunu vurguladı:

  • Pozitif kalmak: «Bu yüzden pozitif kalmak, her zaman ileriye bakmak, maçları kazanmaya çalışmak ve sürecin tadını çıkarmak gerekiyor. Birlikte olmalı ve birbirimize destek vermeliyiz» dedi Norveçli golcü.

  • Her durumda gülümsemek: Futbolcu, saha dışında ne kadar karmaşık olaylar yaşanırsa yaşansın, hem oyuncuların hem de tribündeki taraftarların gülümsemesi ve sakin kalması gerektiğini belirtti.

  • Sadece galibiyetlere odaklanmak: Forvet, takımın ana görevinin her maçta üç puan için savaşmak olduğunu ifade etti.

City hakkındaki karar ve temyiz süreci

Kulübün finansal raporları ve usulsüzlükleri hakkındaki soruşturma en kritik aşamasında:

  • Temyiz süreci: Edinilen bilgilere göre, bağımsız komisyonun kararı karşısındaManchester Cityyönetimi, masumiyetini kanıtlamak amacıyla üst mahkemeye resmi temyiz başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

  • Belirsiz yaptırımlar: Hukuki tartışmalar devam ettiği için mahkeme ve denetim organları tarafından «City»ye tam olarak nasıl bir ceza verileceği henüz resmi olarak açıklanmadı.

En kötü senaryolar: Alt lige düşürülme ve unvanların geri alınması

İngiliz medyası ve spor hukukçuları,Manchester Cityhakkında uygulanabilecek bir dizi sert ihtimali öne sürüyor:

  • Alt lige düşürülme: Suçlamalar kanıtlanırsa, Premier Lig kulübü büyük puan silme cezaları alabilir veya doğrudan Championship'e (alt lige) düşürülebilir.

  • Unvanların geri alınması: Bazı kaynaklar, finansal usulsüzlüklerin kanıtlandığı dönemlerde kazanılan şampiyonluk kupalarının ve unvanların iptal edilmesi ihtimalini de göz ardı etmiyor.

İngiliz futbol tarihinin en büyük finansal krizlerinden biri yaşanırken, Haaland'ın taraftarlarına yönelik iyimser sözleri, takımı psikolojik darbelerden korumak adına önemli bir sinyal oldu.

Manchester CityErling HaalandPremier LigFinansal UsulsüzlüklerFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Liverpool'a Premier Lig şampiyonlukları verilecek mi? Alman teknik adam tartışmalı soruya noktayı koyduLiverpool'a Premier Lig şampiyonlukları verilecek mi? Alman teknik adam tartışmalı soruya noktayı koydu1 Ekim 11:15Manchester City'ye yöneltilen 115 suçlamanın 114'ü hakkında karar verildiManchester City'ye yöneltilen 115 suçlamanın 114'ü hakkında karar verildi25 Eylül 20:17“Haaland etkisi”: Tek bir reklam filmi Norveç’te havuç satışlarını yüzde 25 artırdı“Haaland etkisi”: Tek bir reklam filmi Norveç’te havuç satışlarını yüzde 25 artırdı5 Ekim 08:50Manchester City'de endişe: Erling Haaland, Portekiz maçında sakatlandıManchester City'de endişe: Erling Haaland, Portekiz maçında sakatlandı5 Ekim 08:30Ekvador'da 469 kg kokain, üzerinde Erling Haaland fotoğrafı bulunan paketlerde bulunduEkvador'da 469 kg kokain, üzerinde Erling Haaland fotoğrafı bulunan paketlerde bulundu4 Ekim 14:34Uçağa 'bağlanan' saç krizi: Erling Haaland büyük bir havayolu şirketine dava açtıUçağa 'bağlanan' saç krizi: Erling Haaland büyük bir havayolu şirketine dava açtı3 Ekim 14:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?