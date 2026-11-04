Kazakistan'da matematik sorularını havlayarak cevaplayan köpek popüler oldu (video)

Kazakistan'ın Atırav şehrinde yaşayan Nurgül adlı köpek, sıra dışı yeteneğiyle yerel halkın ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kazakça komutları yerine getirmesinin yanı sıra, basit matematik sorularına da havlayarak cevap veriyor.

AtyrauPress'in haberine göre, köpeğin sahibi Nurbol Kamiyev ona çeşitli komutları yerine getirmeyi öğretti. Örneğin, "İki artı bir kaç eder?" diye sorulduğunda, Nurgül üç kez havlıyor. Sahibi, köpeğin beşe kadar olan sayılarla basit matematik işlemlerine cevap verebildiğini belirtiyor.

Nurbol Kamiyev, köpeğe bu beceriyi öğretmenin sadece 27 gün sürdüğünü vurguladı. Nurgül'ün matematik sorularına cevap verme yeteneği ise tesadüfen keşfedilmiş: Sahibi ona "İki artı iki kaç eder?" diye sorduğunda, köpek dört kez havlamış.

Edinilen bilgilere göre, Nurgül resmi kayıtlarda Nikol adıyla geçiyor ve Japon Akita-inu cinsine mensup. Dört yıl önce sahibine St. Petersburg'dan hediye edilmiş.

Bugün Nurgül, Atırav halkı tarafından yakından tanınıyor. Sokakta onu görenler fotoğraf ve videolarını çekiyor, sıra dışı yeteneklerini izliyor. Sahibi ise köpeğinin film çekimi tekliflerine de hazır olduğunu belirtti.