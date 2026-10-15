Luis Enrique, Manchester City karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından neler söyledi?

·8·Spor
Luis Enrique, Manchester City karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından neler söyledi?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Paris ekibi PSG kulübü, İngiltere'nin dev temsilcisi Manchester City karşısında 4-2'lik skorla parlak ve tavizsiz bir galibiyet elde etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmanın ardından Paris temsilcisinin teknik direktörü Luis Enrique Fransızların ünlü yayın organı L'Équipe gazetecileriyle yaptığı sohbette oyunla ilgili önemli sorulara açık yüreklilikle yanıt verdi.

İspanyol çalıştırıcı, takımının yaşadığı zorluklar, İngiliz takımlarına karşı yakaladığı başarılı seri ve ana hedefi hakkında konuştu.

«0-3'ten sonra büyük risk aldılar»

Basın toplantısında gazeteciler, maç boyunca PSG'nin oyununda neden keskin dalgalanmalar yaşandığını sordu:

  • Rakibin baskısı: «Rakip 0-3 gerideydi ve doğal olarak Manchester City büyük bir risk aldı. Böyle bir durumda sahadaki süreci tamamen kontrol etmek çok zor;

  • Sonuç önemli: Doğru, oyun sırasında bazı sorunlar yaşadık ama ne olursa olsun Premier Lig devine karşı önemli bir galibiyet aldık», dedi Enrique.

«Avrupa'ya mesaj değil, şampiyonluk lazım»

«Bu galibiyetle kıtaya ciddi bir mesaj mı gönderdiniz?» şeklindeki soruya teknik adam, kendi tarzına sadık kalarak net bir cevap verdi:

  • Hedef belli: «Hayır, nasıl bir mesaj olabilir ki? Bizim ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak;

  • Aşamanın önemi: Turnuvanın bu ilk lig aşamasında kimin en iyi göründüğünün bir önemi yok. Önemli olan finalde zafere ulaşmak».

İngiliz kulüplerine karşı «sihirli seri»

Luis Enrique, Premier Lig takımlarına karşı üst üste aldığı başarılı sonuçlarla ilgili gazetecilerle şakalaştı:

  • Zihinsel üstünlük: «Umarım öyledir (gülüyor). Gerçekten harika bir seri oluyor;

  • Yeni sınav yolda: Ancak rekorlar beni hiç ilgilendirmiyor. Birkaç hafta sonra tekrar buraya, İngiltere'ye, Aston Villa ile oynayacağımız deplasman maçı için geleceğiz. Sizleri tekrar görmekten mutlu olacağız», diyerek sözlerini tamamladı.

Sırada süper kapışma: Barcelona ile mücadele

Manchester Citykarşısında alınan farklı galibiyet Paris ekibinin moralini yükseltse de, onları daha da kritik bir karşılaşma bekliyor:

  • 3. hafta heyecanı: Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında PSG, Luis Enrique'nin eski takımı olan Katalan devi Barcelona kulübüne karşı sahaya çıkacak;

  • Büyük ilgi: İki Avrupa devinin yaklaşan mücadelesinin, grup liderliğini ve turnuvanın ana favorilerini belirleyeceği şüphesiz.

PSGManchester CityŞampiyonlar LigiLuis EnriqueFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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