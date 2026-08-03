İslam Mahaçev’i oktagonda tutan ne? Yanıt beklenmedik

İslam Mahaçev, UFC şampiyonu olmak, hafif sıklette hüküm sürmek ve ikinci sıkletin kemerini kazanmak gibi büyük hedeflerine ulaştı. Ancak 34 yaşındaki dövüşçü henüz kariyerini sonlandırmayı düşünmüyor.

Kendi sözlerine göre bunun nedeni yalnızca yeni bir rekor veya bir sonraki şampiyonluk kemeri değil. Mahaçev’i ileriye taşıyan temel güç, antrenman temposunu düşürmesi hâlinde rakibinin onu oktagonda ağır biçimde cezalandıracağını çok iyi bilmesi.

Bir hayalin ardından diğeri geldi

Mahaçev, başlangıçta hayalinin UFC şampiyonu olmak olduğunu söyledi. 2022’de Charles Oliveira’yı ikinci rauntta pes ettirerek hafif sıklet şampiyonluk kemerini kazandı.

Bundan sonraki hedefi, kemeri mümkün olduğunca çok kez savunmaktı. Mahaçev, hafif sıkletteki kariyeri boyunca Alexander Volkanovski, Dustin Poirier ve Renato Moicano gibi rakipleri yenerek divizyonda uzun bir galibiyet serisi yakaladı.

Ardından yeni bir hedef belirledi: yarı orta sıklete çıkıp UFC’nin iki divizyonunda şampiyon olmak. Kasım 2025’te Jack Della Maddalena karşısında aldığı galibiyet, bu hedefini de gerçekleştirmesini sağladı. Mahaçev şu anda yarı orta sıklet şampiyonu ve sıklet fark etmeksizin UFC sıralamasının lideri olarak gösteriliyor.

“Başlangıçta hayalim UFC şampiyonu olmaktı. Daha sonra hafif sıklette kemeri mümkün olduğunca çok kez savunmak istedim. Ardından iki sıklette şampiyon olmayı hedefledim. Şimdi bu hedefe de ulaştım” dedi Mahaçev.

Şimdi asıl hedef: tek başına rekor

Mahaçev’in UFC’deki art arda galibiyet sayısı 16’ya ulaştı. Resmî istatistiklere göre bu alanda efsanevi Anderson Silva ile zirveyi paylaşıyor.

Silva, 2006-2012 yılları arasında UFC’de üst üste 16 maçını galibiyetle tamamladı. Bu rekor, uzun yıllar organizasyon tarihindeki en sağlam başarılardan biri olarak kaldı.

Mahaçev bir karşılaşmayı daha kazanırsa:

Gösterge Sonuç Anderson Silva’nın serisi 16 galibiyet Mahaçev’in mevcut serisi 16 galibiyet Bir sonraki galibiyetin ardından 17 galibiyet Tarihî statü UFC’de tek başına rekor

Dövüşçünün kendisi de tam olarak bu rekoru kırma arzusunun ona ekstra motivasyon sağlıyor olabileceğini kabul etti.

En güçlü motivasyon: yenilgi tehlikesi

Mahaçev’in en ilgi çekici açıklaması rekorlarla değil, antrenmanlara yaklaşımıyla ilgiliydi.

“Aslında beni en çok motive eden şey şu: Kafese hazırlıksız çıkarsam biri yüzümü dağıtır. Bu yüzden konsantrasyonumu kaybetmemeli ve sıkı çalışmaya devam etmeliyim.”

Bu düşünce, profesyonel MMA’in en basit ama acımasız gerçeğini ortaya koyuyor: Şampiyonluk statüsü, dövüşçüyü darbelerden korumaz.

Oktagona çıkan her rakip, Mahaçev’i yenerek kariyerinin en büyük galibiyetini elde etmek ister. Bu nedenle şampiyon bir gün antrenman temposunu düşürse bile rakipleri onun zayıf noktasını bulmak için çalışmaya devam eder.

Başarı onu rehavete sürüklemedi

Birçok sporcu, temel hedeflerine ulaştıktan sonra eski açlığını ve disiplinini korumakta zorlanır. Mahaçev’in önünde de aynı psikolojik risk bulunuyor:

iki sıklette şampiyonluğa ulaştı;

UFC tarihindeki en uzun galibiyet serisini egale etti;

profesyonel rekoru 28 galibiyet ve 1 mağlubiyete ulaştı;

sıklet fark etmeksizin en iyi dövüşçü olarak kabul ediliyor.

Ancak açıklamalarından şampiyonun kendisini yenilmez olarak görmediği anlaşılıyor. Aksine, her yeni rakibin önceki başarıları tek gecede değersizleştirebileceğinin farkında.

Bu tehlike, antrenmanlarda yüksek tempoyu korumasına, konsantrasyonunu kaybetmemesine ve her karşılaşmaya kariyerinin en önemli maçı gibi yaklaşmasına yardımcı oluyor.

Garry karşılaşması tarihî olabilir

Mahaçev bir sonraki maçına UFC 330’un ana karşılaşmasında Ian Machado Garry karşısında çıkacak. Turnuva 15 Ağustos’ta ABD’nin Philadelphia kentinde düzenlenecek; saat farkı nedeniyle ana kart Özbekistan’da 16 Ağustos sabahına denk gelecek.

Bu, Mahaçev’in yarı orta sıklet şampiyonluk kemerini ilk kez savunması olacak.

Bu karşılaşmada aynı anda üç büyük soru yanıtlanacak:

Mahaçev yeni divizyonda da kemerini koruyabilecek mi? Üst üste galibiyet sayısını 17’ye çıkarabilecek mi? Anderson Silva’nın tarihî başarısını geride bırakabilecek mi?

Garry ise sıradan bir rakip değil. Şampiyonun serisine son vererek tek gecede yeni UFC şampiyonu olabilir ve tarihî bir olayın başrolünü üstlenebilir.

Kariyeri sonlandırmaktan söz etmek için erken mi?

Mahaçev tüm ilk hedeflerine ulaşmış olsa da önünde yeni görevler beliriyor. Silva’nın rekorunu kırdıktan sonra da yarı orta sıklet kemerini savunmak, yeni rakiplerle karşılaşmak ve tarihteki yerini sağlamlaştırmak için mücadele etmesi gerekecek.

Ancak onu sporda tutan temel neden ödüllerden bile daha basit: MMA’de hazırlıksız kalmaya yer yok.

Mahaçev’in sözleri şampiyonluk psikolojisini gözler önüne seriyor. Zirvede kalmak için insanın yalnızca kazanmayı istemesi değil, yenilginin ne kadar acı verici olabileceğini de unutmaması gerekir.

Şimdilik Mahaçev’i oktagonda tutan duygu bu. Garry karşılaşması ise bu motivasyonun onu UFC tarihindeki mutlak rekora taşıyıp taşımayacağı sorusunu yanıtlayacak.

Sizce Mahaçev, Silva’nın rekorunu kırdıktan sonra kaç maç daha yapmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi spor tutkunlarıyla Telegram’da veya diğer sosyal medya platformlarında paylaşın!