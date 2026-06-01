Falcon 9, A Shortfall of Gravitas gemisine başarıyla iniş yaptı

·35·Teknoloji
Falcon 9, A Shortfall of Gravitas gemisine başarıyla iniş yaptı

JerryPikePhoto sayfasının yazarı, drone ile çekilmiş yüksek kaliteli videolar yayınladı. Videolarda, Falcon 9 roketinin ilk aşamasının A Shortfall of Gravitas insansız gemisinin güvertesine başarılı inişinden sonraki görüntüleri yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü ve saniyede 60 kare hızında yüklenen videolarda, geminin Atlantik Okyanusu üzerinden Florida'daki Canaveral Limanı'na çekildiği görülüyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Falcon 9 (B1085) ilk aşaması, Starlink 10-53 görevi kapsamında 16. uçuşunu gerçekleştirdi. Roket, 29 Mayıs'ta Cape Canaveral'daki SLC-40 fırlatma rampasından havalandı ve 29 adet Starlink v2 Mini uydusunu yörüngeye taşıdı. Fırlatmadan yaklaşık 8,5 dakika sonra, aşama Atlantik Okyanusu'ndaki platforma başarıyla iniş yaptı.

Bugüne kadar, A Shortfall of Gravitas (ASOG) insansız deniz platformu, 150'den fazla Falcon 9 roketinin başarılı inişine ev sahipliği yaptı. SpaceX, Starlink uydularını fırlatırken yeniden kullanılabilir teknolojileri aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Limana döndükten sonra güçlendirici, bir sonraki uçuşa hazırlanmak üzere gönderiliyor.

Daha önce SpaceX'in yeni bir rekor kırdığı bildirilmişti: 31 Mayıs'ta Vandenberg Uzay Üssü'nden bu yılın 50. Starlink uydu fırlatışı gerçekleştirildi. Şirket şu anda uydu görevlerini ortalama üç günde bir gerçekleştiriyor.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Meta WhatsApp Business için Yapay Zeka Ajanını Küresel Olarak BaşlattıBugün, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit parlaklık ve 7000 mAh bataryalı akıllı telefonBugün, 13:51Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır