Falcon 9, A Shortfall of Gravitas gemisine başarıyla iniş yaptı

JerryPikePhoto sayfasının yazarı, drone ile çekilmiş yüksek kaliteli videolar yayınladı. Videolarda, Falcon 9 roketinin ilk aşamasının A Shortfall of Gravitas insansız gemisinin güvertesine başarılı inişinden sonraki görüntüleri yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü ve saniyede 60 kare hızında yüklenen videolarda, geminin Atlantik Okyanusu üzerinden Florida'daki Canaveral Limanı'na çekildiği görülüyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Falcon 9 (B1085) ilk aşaması, Starlink 10-53 görevi kapsamında 16. uçuşunu gerçekleştirdi. Roket, 29 Mayıs'ta Cape Canaveral'daki SLC-40 fırlatma rampasından havalandı ve 29 adet Starlink v2 Mini uydusunu yörüngeye taşıdı. Fırlatmadan yaklaşık 8,5 dakika sonra, aşama Atlantik Okyanusu'ndaki platforma başarıyla iniş yaptı.

Bugüne kadar, A Shortfall of Gravitas (ASOG) insansız deniz platformu, 150'den fazla Falcon 9 roketinin başarılı inişine ev sahipliği yaptı. SpaceX, Starlink uydularını fırlatırken yeniden kullanılabilir teknolojileri aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Limana döndükten sonra güçlendirici, bir sonraki uçuşa hazırlanmak üzere gönderiliyor.

Daha önce SpaceX'in yeni bir rekor kırdığı bildirilmişti: 31 Mayıs'ta Vandenberg Uzay Üssü'nden bu yılın 50. Starlink uydu fırlatışı gerçekleştirildi. Şirket şu anda uydu görevlerini ortalama üç günde bir gerçekleştiriyor.