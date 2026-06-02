Rusya'da 4G kapsama alanı en iyi olan operatör belli oldu

Vigo şirketi tarafından 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, «MegaFon» Rusya'daki ağ kapsama alanı konusunda birinci sırada yer aldı. Vigo Coverage Score metodolojisi; kapsama alanı, 4G bölgesindeki nüfus payı ve ağın teknolojik seviyesini dikkate alıyor. Moskova'da «MegaFon» verilerinin en yakın rakibinden yaklaşık yüzde 5 daha yüksek olduğu kaydedildi. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Rusya genelindeki sıralamada da «MegaFon» 649 puanla liderliğini koruyor. Takip eden sıralarda 622 puanla Tele2, 616 puanla MTS ve 568 puanla «Bilayn» yer aldı. Uzmanlar, 3G ağlarının çoğu durumda refarming aşamasında olması nedeniyle bu teknolojinin analiz dışı bırakıldığını belirtiyor.

«MegaFon» Moskova şubesi direktörü Viktor Yugay'a göre şirket, konut kompleksleri ve sosyal tesislerde ağ kapasitesini düzenli olarak artırıyor. Geçen yıl Moskova'da yüzlerce baz istasyonu inşa edildi ve 3 binden fazla telekomünikasyon tesisi modernize edildi.

Altyapı geliştirme çalışmaları 2026 yılında da devam ediyor: yılın başından bu yana yüzden fazla yeni baz istasyonu devreye alındı ve binden fazla tesis güncellendi. Ayrıca mühendisler, ağı yaz sezonuna hazırlamak amacıyla iklimlendirme ekipmanlarını değiştirmek için yaklaşık 400 operasyon gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında toplam 12.348.454 cihazın verileri analiz edildi.