Rusya, SJ-100 uçağının testlerini yaz sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor

·68·Teknoloji
Rusya, SJ-100 uçağının testlerini yaz sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor

Birleşik Uçak Şirketi (OAK), ithal ikamesi olan SJ-100 uçağı için sertifikasyon uçuş programını bu yılın yaz sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Şirket başkanı Vadim Badexa, TASS ajansına verdiği röportajda bu bilgiyi paylaştı. Ixbt.com'un aktardığına göre haber veriyor.

Badexa'ya göre, şu anda toplam test uçuşlarının yaklaşık yüzde 20'sinin tamamlanması gerekiyor. MS-21 ve SJ-100 projelerinin son aşamada olduğunu belirten Badexa, MS-21 uçağı için uçuşların yüzde 70'inin henüz önlerinde olduğunu ekledi.

Daha önce Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, yerli PD-8 motorlarıyla donatılmış yeni SJ-100 uçaklarının teslimatının 2026 sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde başlayabileceğini belirtmişti.

Bilgi notu olarak, PD-8 motorunun tüm testleri tamamlanmış olup, ilgili sertifikanın Haziran ayı başında alınması beklenmektedir. Bu proje, Rus havacılık endüstrisinin yabancı bileşenlere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan önemli bir adımdır.

HavacılıkRusyaSJ-100TeknolojiUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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