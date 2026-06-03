Microsoft, yazılımcılar için yapay zeka test aracı ASSERT'i tanıttı

·33·Teknoloji
Microsoft, yazılımcılar için yapay zeka test aracı ASSERT'i tanıttı

Yapay zeka (AI) araştırmacıları ve laboratuvarları, modelleri güvenlik, uyumluluk ve uyarlanabilirlik açısından değerlendirmede büyük ilerlemeler kaydediyor. Ancak şirketler ve geliştiriciler, kendi ürünleri için özel olarak geliştirilen AI sistemlerinin beklendiği gibi çalışmasını sağlama konusunda yeni zorluklarla karşılaşıyor. Bu süreci basitleştirmek amacıyla Microsoft, ASSERT (Adaptive Spec-driven Scoring for Evaluation and Regression Testing) adlı yeni bir açık kaynaklı çerçeve duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

ASSERT sistemi, doğal dilde yazılmış tanımlara dayanarak AI modellerinin davranışlarını değerlendirmeye olanak tanır. Çerçeve, üst düzey hedefleri, politikaları veya beklenen davranışları analiz ederek bunları sistematik testlere dönüştürür. Bu, geliştiricilerin uygulamalarına özgü karmaşık senaryoları otomatik olarak test etmelerini ve sonuçları puan bazında değerlendirmelerini sağlar.

Bu araç, AI sisteminin izlediği yolları, ara adımları ve harici araçlara yapılan çağrıları kaydeder. Bu, hataların nerede meydana geldiğini tam olarak görmeye yardımcı olur. Örneğin, belgelerle çalışan bir AI temsilcisinin şirket dışındaki kişilere e-posta göndermemesi veya gizli verileri yalnızca yöneticilere göstermesi gerekiyorsa, ASSERT bu kurallara uyulup uyulmadığını sürekli olarak kontrol eder.

Microsoft temsilcisi Sarah Bird, değerlendirme sürecinin doğru kararlar almak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Sistemin davranışları tam olarak anlaşılmazsa, organizasyonel gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını bilmek zordur. ASSERT sistemi, sadece geliştirme sürecinde değil, aynı zamanda canlıya alındıktan sonra sürekli izleme için de faydalı bir araçtır.

Bu yenilik, AI endüstrisindeki daha geniş değişimlerin arka planında gerçekleşiyor. Modeller daha güçlü hale geldikçe, araştırmacılar Stanford'un HELM veya MLCommons'un AILuminate gibi projeleri aracılığıyla modelleri farklı koşullarda tekrarlı test etmeye daha fazla odaklanıyorlar.

MicrosoftYapay ZekaASSERTYazılımTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Meta WhatsApp Business için Yapay Zeka Ajanını Küresel Olarak BaşlattıBugün, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit parlaklık ve 7000 mAh bataryalı akıllı telefonBugün, 13:51Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır