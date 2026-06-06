Sberbank, yapay zekalı ilk ödeme terminalini tanıttı

Sberbank, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yapay zeka ile donatılmış yeni NEO ödeme terminalini tanıttı. Şirket, bunu dünyadaki ilk AI terminali olarak konumlandırıyor.

Fütüristik tasarıma sahip cihaz, kullanıcıya otomatik olarak uyum sağlar. Terminal, banka kartları, akıllı telefonlar, QR kodları ve yüz tanıma yoluyla ödemeleri kabul eder.

"Gülümseme ile ödeme" özelliği için terminalde 3D haritalama, uyarlanabilir aydınlatma sistemi ve yapay zeka algoritmaları kullanılmaktadır.

Sberbank'ın verilerine göre, NEO zorlu aydınlatma koşullarında bile müşterileri doğru bir şekilde tanır. Uzmanlar, bu tür teknolojilerin gelecekte kart ve telefon gerektirmeyen ödemeleri yaygınlaştırabileceğini belirtiyor.