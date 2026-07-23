FIFA, Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi ilk katılımını nasıl değerlendirdi?

Özbekistan Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez boy göstererek ülke futbol tarihine yeni bir sayfa açtı. Takım grup aşamasında üç mağlubiyetle turnuvaya veda etse de, FIFA "Beyaz Kurtlar"ın ilk deneyimindeki bir dizi olumlu gelişmeye dikkat çekti.

FIFA'nın resmi sitesinde Asya takımlarının turnuvadaki performansı analiz edilirken, Abbosbek Fayzullayev'in tarihi golü, Eldor Shomurodov'un takdir toplayan vuruşu ve genç oyuncuların kazandığı tecrübe üzerinde duruldu.

Sonuç beklenildiği gibi olmadı

Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk katılımını grup aşamasında tamamladı. Takım üç maçtan da mağlup ayrılarak bir üst tura çıkamadı.

FIFA analizinde sonuçların "Beyaz Kurtlar"ın beklediği seviyede olmadığı kabul edildi. Ancak ilk turnuvanın sadece skorlarla değil, ülke futbolu için tarihi anlar ve geleceğe ışık tutacak tecrübelerle de hatırlanacağı vurgulandı.

Dünya Kupası'ndaki her maç, oyunculara yüksek tempo, yoğun baskı ve dünya standartlarında bir rekabeti hissetme imkanı tanıdı.

Fayzullayev tarihi golü attı

Abbosbek Fayzullayev Kolombiya Milli Takımı'na karşı oynanan maçta Özbekistan'ın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Böylece genç orta saha oyuncusu adını ülke futbol tarihine yazdırdı. FIFA da bu olayı Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası deneyimindeki en önemli olumlu anlardan biri olarak gösterdi.

Bu ilk gol, sadece Fayzullayev'in kişisel başarısı değil, aynı zamanda yıllardır Dünya Kupası'nı bekleyen milyonlarca Özbek taraftar için de özel bir anlam taşıyordu.

Shomurodov'un golü özel ödül aldı

Özbekistan Milli Takımı kaptanı Eldor Shomurodov'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti kalesine gönderdiği şut, turnuvanın en çarpıcı anlarından biri oldu.

FIFA verilerine göre bu gol, Hyundai tarafından verilen "Turnuvanın Grup Aşamasındaki En İyi Golü" ödülüne layık görüldü.

Shomurodov'un golü, Özbekistan turnuvadan erken elense de oyuncuların bireysel yeteneklerinin dünya çapında kabul gördüğünü kanıtladı.

FIFA takımın oyun tarzını takdir etti

Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, turnuva boyunca teknik kapasiteye dayalı ve çalışkan oyun tarzına sadık kaldı.

Oyuncular topa sahip olma, kısa paslarla hücum organizasyonu kurma ve rakibe karşı aktif mücadele etme konusunda çaba gösterdi. FIFA analizinde takımın bu oyun felsefesi olumlu değerlendirildi.

Bununla birlikte, maçlar boyunca yüksek tempoyu koruma ve gücü doğru dağıtma konusunda zorluklar yaşandığı da belirtildi. Turnuvanın sonuna doğru bazı oyuncularda yorgunluk belirtileri görüldü.

18 yaşındaki Karimov için büyük bir okul

FIFA, genç oyuncuların Dünya Kupası'nda edindiği tecrübeye de özel vurgu yaptı. Özellikle 18 yaşındaki Behruz Karimov gibi yetenekler, dünya seviyesinde rekabet etmek için nelerin gerektiğini bizzat yaşayarak gördü.

Böyle bir turnuvada yer almak, genç bir oyuncuya sıradan hazırlık maçlarının veya bölgesel turnuvaların veremeyeceği bir tecrübe sunar.

Yüksek hızda karar verme, güçlü rakiplere karşı direnme ve büyük baskı altında oynama, gelecekteki gelişim için önemli bir temel oluşturabilir.

Dört yıl sonraki hedef

Özbekistan, 2026 Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamasa da, ilk turnuva ülke futbolu için büyük bir tecrübe oldu.

Fayzullayev'in tarihi golü, Shomurodov'un ödüllü vuruşu ve genç oyuncuların kazandığı uluslararası deneyim, bu turnuvanın en parlak noktalarıydı.

Şimdi takımın önünde bu ilk deneyimden doğru dersleri çıkarma, kadroyu güçlendirme ve dört yıl sonra Dünya Kupası'na daha hazır bir şekilde dönme görevi var. FIFA'nın da belirttiği gibi, 2026 Dünya Kupası Özbekistan için bir son değil, uzun bir yolun ilk adımı olabilir.