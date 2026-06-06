Rusya'nın "Kosmos-1602" uydusu 42 yıl sonra yörüngeden çıktı

Mayıs 2024 boyunca, Rusya'ya ait beş uzay aracı yörüngeden çıkarak atmosfer katmanlarında yandı. Bu durum, uçuşunu tamamlayan uydularla ilgili aylık raporda belirtildi. Mayıs ayında toplam 68 aracın faaliyeti sona erse de, Rus misyonları hem çok eski hem de nispeten yeni olmalarıyla özel dikkat çekti. Ixbt.com haber veriyor.

Mayıs ayında çalışmalarını tamamlayan Rus araçları listesine "Kosmos-1602", TUSUR GO, Stratosat TK-1-B, "Gorizont" ve OBZP-1 girdi. Bunların arasında en eskisi, 1984'te fırlatılan ve uzayda 40 yıldan fazla kalan "Kosmos-1602" aracıydı. Diğer uydular, üniversite ve teknolojik projeler dahil olmak üzere modern deneysel ve pratik misyonlara aitti.

Genel istatistikler ışığında Starlink uydularının hakimiyeti göze çarpıyor: bir ay içinde bu ağın 40 aracı yörüngeden düştü. Buna rağmen, Rus araçlarının imhası ayın önemli uzay olaylarından biri olarak kaydedildi.

Şu anda Dünya yörüngesinde daha önce fırlatılan yeni Rus uyduları faaliyetlerini sürdürüyor. Uzmanlara göre, eski araçların atmosferde yanması, uzayı enkazdan temizleme sürecinin doğal bir parçasıdır.