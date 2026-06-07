Atom boyutunda çipler: Japonya'da insan saçından 100 bin kat daha ince nanotüpler üretildi

·58·Teknoloji
Atom boyutunda çipler: Japonya'da insan saçından 100 bin kat daha ince nanotüpler üretildi

Tokyo Üniversitesi uzmanlarından oluşan Japon araştırmacı grubu, dünyadaki en ince yarı iletken nanotüpleri ürettiklerini duyurdu. Çapları sadece bir nanometre olan bu tüpler, insan saçından yaklaşık 100 bin kat daha incedir. Bu geliştirme, daha kompakt mikroskemalar yaratma yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor ve neredeyse 25 yıl önce duyurulan teorik hesaplamaları pratikte doğruluyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Bu tür son derece ince inorganik nanotüplerin üretimindeki ana zorluk, kararlılıklarını sağlamaktı. Japon bilim insanları bu sorunu özgün bir yöntemle çözdü: izolatör görevi gören bor nitrüründen yapılmış nanotüpleri 'kalıp' olarak kullandılar. Bu kabuğun içinde ısıtma sonucu, umut verici bir yarı iletken malzeme olan molibden disülfürden (MoS2) oluşan son derece ince bir tüp şekillendi. Sonuçta, iç içe geçmiş 'matruşka' prensibine dayalı bir yapı oluştu.

Sınırlı alan, atomların neredeyse mükemmel bir düzende dizilmesini zorunlu kılar ve bu da minimal kusurlu malzeme elde edilmesini sağlar. Bu yapı, modern işlemcilerde kullanılan Gate-All-Around (GAA) transistörleri için son derece uygundur. Deneyler sırasında, nanotüpün çapı küçüldükçe elektronik özelliklerinin değiştiği de doğrulandı; bu da gelecekteki yarı iletken cihazların daha esnek kontrolüne olanak tanır.

Yeni malzeme, silisyuma kıyasla bir dizi avantaja sahiptir. Modern silisyum çipleri aşındırma yöntemiyle üretilir ve bu da ultra küçük ölçeklerde kusurların oluşmasına yol açar. Yeni nanotüpler ise atomik düzeyde hassasiyetle şekillendirilir. Ayrıca, karbon nanotüplere göre daha kararlı ve öngörülebilir özelliklere sahiptirler ki bu endüstriyel üretim için çok önemlidir.

Şu anda araştırmacılar, nanotüplerin uzunluğunu birkaç yüz nanometreden bir mikrometreye ve daha fazlasına çıkarmak üzerinde çalışıyor. Ayrıca, manyetik ve süper iletken özelliklere sahip diğer nano yapıların oluşturulmasında bu yaklaşımdan yararlanılması planlanıyor.

TeknolojiNanoteknolojiJaponyaYarı İletkenlerMikroelektronik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Uzay devi: Super Heavy Booster B20 roket hızlandırıcısı yeni bir açıdanUzay devi: Super Heavy Booster B20 roket hızlandırıcısı yeni bir açıdanBugün, 04:21OpenAI, siber saldırılara karşı koruyan Lockdown Mode modunu tanıttıOpenAI, siber saldırılara karşı koruyan Lockdown Mode modunu tanıttıBugün, 20:54Bombardier Global 8000: Montreal'den Nice'a 6 saatte ulaştıBombardier Global 8000: Montreal'den Nice'a 6 saatte ulaştıBugün, 19:56Çin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyorÇin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyorBugün, 19:23ChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama olduChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama olduDün, 18:48Yan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıYan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıDün, 18:29
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde