Justin Ernest geleneksel girişim sermayesi fonu olmadan startuplara 500 milyon dolar yatırdı

Geçen yıl Justin Ernest, girişim sermayesi piyasasında ciddi bir boşluk fark etti: aile ofisleri ve küçük kurumsal yatırımcılar en hızlı büyüyen AI şirketlerine yatırım yapmak istese de, hissedar listelerine giremiyorlardı. Playground Global'de beş yıldan fazla süre boyunca derin teknolojilere yatırım yapmak ve fon toplamakla uğraşan Ernest, bu sorunu bağlantıları aracılığıyla çözebileceğine inanıyordu. Techcrunch.com haberi veriyor.

Yeni yöneticiler için resmi bir girişim sermayesi fonu açmak 12 ila 18 ay sürebilirken, Ernest ağını kullanarak yüksek profilli geç aşama şirketlerinden hisse paylarını rezerve etti. Ardından bu anlaşmaları özel amaçlı taşıma araçları (SPV) aracılığıyla yaklaşık 30 küçük yatırımcıya sundu. Son 12 ay içinde onun Sabertooth Capital firması, Anthropic, Anduril, Base Power, Databricks, PsiQuantum ve SpaceX gibi 10 şirkete yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yaptı.

Sabertooth Capital her anlaşmayı ayrı bir fon olarak görüyor ve çoğu durumda onu SPV olarak yapılandırıyor. Ernest, 10 milyon dolardan 275 milyon dolara kadar çekler yazıyor; bu da ona hisselerin önemli bir kısmını elde etme imkanı tanıyor. Önemlisi, o her zaman şirket tarafından onaylanan resmi finansman turlarına katılıyor. Bu durum, piyasadaki çeşitli şüpheli aracılar arasında itibarını artırıyor.

Şu anda Anthropic ve Anduril gibi startuplar izinsiz SPV'lere karşı mücadele ederken, Sabertooth aracılığıyla yatırım yapmak küçük ortaklar için huzur veriyor. Paralarını doğrudan şirketler tarafından kontrol edilen ve saygı duyulan bir yatırımcıya emanet ettiklerini biliyorlar. Örneğin, 7 milyar dolar değerlemeye sahip PsiQuantum şirketinin finans direktörü, yatırımcılara tam olarak Sabertooth aracılığıyla yatırım yapmalarını tavsiye etti.