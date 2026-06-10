Datadog emektarları AI kodlama pazarında Niteshift girişimini kurdu

Datadog'un eski mühendisleri tarafından kurulan Niteshift girişimi, Greylock liderliğindeki yatırım turunda 7 milyon dolar fon topladı. AI standartlarına göre mütevazı görünen bu proje, Reid Hoffman, Olivier Pomel ve Alexis Lê-Quôc gibi nüfuzlu yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Sajid Mehmood ve Conor Branagan tarafından kurulan şirket, AI kodlama ajanları konusundaki son derece rekabetçi pazara yeni bir yaklaşımla girdi. Temel soruları şu: Şirketler neden en hassas varlıkları olan yazılım kodlarını doğrudan OpenAI veya Anthropic gibi model geliştiricilerine emanet etsinler? Zira bu devler, sürekli yeni uygulamalar çıkararak küçük girişimleri pazardan dışlıyor.

Niteshift CEO'su Sajid Mehmood, bu durumu Datadog'un ilk gelişim dönemlerine benzetiyor. O zamanlar birçok e-ticaret şirketi, perakende pazarında ana rakipleri olduğu için Amazon Web Services platformunu kullanmak istemiyordu. Bugün Anthropic ve OpenAI gibi şirketler de hukuk, sağlık ve finans gibi dikey yazılım pazarlarına giriyor.

Niteshift stratejisi, şirketlerin kodlama modellerini diğer altyapılardan ayırmasına olanak tanıyor. Bu, AI tarafından oluşturulan kodların doğru şekilde denetlenmesini ve saklanmasını sağlıyor. Girişim, Claude Code veya Codex gibi araçları tamamen değiştirmeyi değil, onlara olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Niteshift bulut platformu, proje ihtiyaçlarına göre GPT ve diğer açık kaynaklı modeller arasında yönlendirme yapıyor. Bu yaklaşım, şirketlere teknoloji devleri tarafından yutulma riski olmadan en iyi modelleri kullanma imkanı veriyor.