İnternet gerekmiyor: NSPK akıllı saatler üzerinden çevrimdışı ödeme sistemini başlatıyor

Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK), akıllı saatler aracılığıyla alışveriş yapmayı sağlayan yeni bir hizmeti başlatmaya hazırlanıyor. Teknolojinin temel özelliği, işlemlerin internete bağlanmadan gerçekleştirilebilmesidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

NSPK Mobil Ödeme Geliştirme Direktörü Yekaterina Akkuzina'nın teknoloji konferansında belirttiğine göre, hizmetin lansmanı 2026 yılının ikinci yarısı için planlanıyor. Akkuzina'ya göre, çevrimdışı ödemeler için gerekli tüm veriler, cihaz internete bağlıyken önceden çipine yükleniyor.

Hizmeti kullanmak için saat sahibinin Mir Pay uygulamasını yüklemesi, "Mir" kartını NFC üzerinden veya manuel olarak kaydetmesi ve işlemi onaylaması gerekiyor. Ödeme, terminale tek bir dokunuşla gerçekleştiriliyor. Şu anda projenin ilk ortakları olarak iki banka yer alıyor.

Ayrıca NSPK, yüzükler, bileklikler ve anahtarlıklar dahil olmak üzere diğer giyilebilir cihazlar için tokenizasyon teknolojisini test ediyor. Bu, temassız ödeme seçeneklerini daha da genişletmeye hizmet edecek.