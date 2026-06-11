Opendoor Hindistan'dan çıkıyor: Yapay zeka dış kaynak kullanımını değiştiriyor

·25·Teknoloji
Opendoor Hindistan'dan çıkıyor: Yapay zeka dış kaynak kullanımını değiştiriyor

San Francisco merkezli gayrimenkul satış platformu Opendoor, Hindistan'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Bu karar, ülkedeki genişleme sürecinin başlamasından sadece iki yıl sonra alındı. Şirketin CEO'su Kaz Nejatian, temel neden olarak operasyonel süreçleri ABD'ye geri döndürme ve yapay zeka (AI) tabanlı daha küçük ekiplere geçiş stratejisini gösterdi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bu adım Silikon Vadisi'nde büyük tartışmalara yol açtı. Yatırımcılar ve dış kaynak kullanımı uzmanları, bunu AI teknolojilerinin Hindistan gibi küresel dış kaynak merkezlerinin ekonomisini nasıl yeniden şekillendirdiğinin ilk örneği olarak görüyor. Opendoor daha önce karmaşık sistemlerdeki manuel işleri yönetmek için Hindistan'da yaklaşık 250 kişilik bir ekip kurmuştu.

Hindistan şu anda dünyanın en büyük Global Capability Center (GCC) pazarı konumunda. Ülkede 2100'den fazla merkez bulunuyor ve bu merkezlerde 2,36 milyon kişi çalışıyor; yıllık gelir ise yaklaşık 100 milyar doları buluyor. Ancak Better Tomorrow Ventures kurucusu Sheel Mohnot gibi yatırımcılara göre, manuel işler AI ile değiştikçe Hindistan'daki birçok iş kolu risk altına girebilir.

HFS Research analisti Phil Fersht, bunun sadece işlerin bir ülkeden diğerine taşınması olmadığını vurguluyor. Temel değişim, AI'nın şirketlere daha az iş gücüyle daha verimli çalışma imkanı sunmasıdır. "Services-as-Software" olarak adlandırılan bu modelde şirketler, çalışan sayısını artırmadan yazılım ve AI yardımıyla yüksek sonuçlara ulaşmayı hedefliyor.

OpendoorYapay ZekaDış Kaynak KullanımıHindistanTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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