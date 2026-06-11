Dijital yaşam kalitesi: 4,5 milyondan fazla kullanıcı xmail alan adına geçti

·13·Teknoloji
Dijital yaşam kalitesi: 4,5 milyondan fazla kullanıcı xmail alan adına geçti

Rus e-posta alan adı xmail'in kullanıcı kitlesi, Gmail ve diğer yabancı servislerden göç eden 4,5 milyon kullanıcıyı aştı. Bu durum “Pochta Mail” basın servisi tarafından açıklandı. Bunu Ixbt.com bildiriyor. Hakkında.

2023'teki lansmanından bu yana, bir e-postadan diğerine geçen yeni kullanıcıların aylık büyümesi istikrarlı bir şekilde 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şirket verilerine göre, en yüksek aktivite Android cihaz sahipleri tarafından gösteriliyor; tüm göçlerin yaklaşık yüzde 70'i onlara ait.

“Pochta Mail” temsilcileri, veri güvenliği ve korunmasının kullanıcılar için temel faktör olduğunu vurguladı. Ürün yönetimi başkanı Ruslan Arzumanov'a göre, göç sürecinin veri kaybı olmadan ve karmaşık işlemler gerektirmeden gerçekleşmesi büyük önem taşıyor.

Arzumanov ayrıca, bu tür bir geçişin kullanıcılar tarafından sadece teknik bir servis değişimi değil, dijital yaşam kalitesinin artışı olarak algılandığını belirtti. Şu anda xmail servisi, yabancı platformlardan verileri kolayca aktarmayı sağlayan ana araç haline geldi.

Mail.ruGmailXmailTeknolojiGöç
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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