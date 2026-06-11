Starlink, Paraguay'ın uzak bölgelerindeki okulları internete bağlıyor

·25·Teknoloji
Starlink, Paraguay'ın uzak bölgelerindeki okulları internete bağlıyor

SpaceX şirketi, Paraguay'daki yüzlerce kırsal okulu ve tıp merkezini Starlink uydu internetine bağlamak için geniş kapsamlı bir proje başlattı. Proje, ülke hükümeti ve devlet operatörü COPACO ile iş birliği içinde yürütülüyor. Plana göre, daha önce istikrarlı bir bağlantısı olmayan uzak bölgelere 500'e kadar erişim noktası kurulacak. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bugüne kadar Chaco bölgesindeki Presidente Hayes ve Boquerón eyaletlerinde 18 erişim noktası devreye alındı. Yerli halkın eğitim gördüğü kurumlar da dahil olmak üzere bazı okullarda internet hızı 280 Mbps seviyesine ulaşırken, minimum garantili hız 200 Mbps olarak belirlendi. Birçok yerleşim yeri için bu, modern internete erişim sağlayan ilk fırsat olma özelliğini taşıyor.

Yeni altyapı; dijital eğitimi genişletmeye, devlet sosyal programlarının işleyişini sağlamaya ve sağlık kuruluşlarını ulusal sağlık sistemine entegre etmeye olanak tanıyacak. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, bu projeyi ülkenin kalkınması ve dijital uçurumun azaltılması yolunda atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi. 500 noktadan oluşan ağın tamamen yaygınlaştırılmasının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Daha önce Starlink'in Kenya'daki uzak okulları da ağa bağladığını hatırlatalım. Ayrıca bu teknoloji sayesinde Bolivya'daki 14 uzak okulda 1000'den fazla öğrenci ve öğretmen yüksek hızlı internete kavuşmuştu.

StarlinkSpaceXParaguayİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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