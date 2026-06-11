İnternet için iPhone, sohbetler için Samsung: 2026 trendleri

·24·Teknoloji
İnternet için iPhone, sohbetler için Samsung: 2026 trendleri

Ödeme servisi «YuKassa» ve operatör «SberMobayl» uzmanları, 2026 baharında akıllı telefon pazarındaki temel eğilimleri analiz ederek kullanıcıların marka sadakatini inceledi. Araştırmaya göre, Rusya elektronik pazarında satış hacmi %18 artmasına rağmen, ortalama satın alma tutarı %17 düşerek 11 480 ruble oldu. Uzmanlar bunu, cihazların kullanım ömrünün uzamasına ve alıcıların orta segmentteki güvenilir modellere daha fazla odaklanmasına bağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefon sıralamasında temel iPhone 11 modeli, üst üste ikinci yıl liderliğini koruyor. İkinci sırada Realme Note 50 yer alırken, ilk beş içindeki en büyük değişiklik Samsung Galaxy A16 modelinin keskin yükselişi oldu. Bu akıllı telefon, geçen yılın üçüncüsü iPhone 13 ile Xiaomi markasının Redmi 9A ve Redmi 9C NFC modellerini geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Redmi 9C NFC ise popülaritesini koruyarak beşinci sıradaki yerini muhafaza ediyor.

Cihaz kullanım analizi ilginç sonuçlar ortaya koydu. iPhone sahiplerinin, Samsung kullanıcılarına göre %30, Xiaomi sahiplerine göre ise %15 daha fazla mobil internet tükettiği belirlendi. Bu durum, Apple akıllı telefon sahiplerinin çevrimiçi içerik ve sosyal ağlarda daha aktif olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Samsung kullanıcıları telefonla iletişim kurma konusunda mutlak lider oldu. Görüşme süreleri, iPhone sahiplerine kıyasla %18, Xiaomi kullanıcılarına kıyasla ise %15 daha fazladır. Genel olarak pazarda sesli iletişime olan talep artıyor: son bir yıl içinde ortalama sesli trafik hacmi %25 oranında büyüdü.

iPhoneSamsungXiaomiAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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