DoorDash, yeni AI sohbet botu ile metin ve fotoğraflarla sipariş vermeyi başlattı

·30·Teknoloji
DoorDash, yeni AI sohbet botu ile metin ve fotoğraflarla sipariş vermeyi başlattı

DoorDash, Perşembe günü yapay zeka alanındaki yeni adımını duyurdu: Kullanıcıların metin tabanlı sorgular ve fotoğraflar aracılığıyla yiyecek ve ürün siparişi vermelerini sağlayan yeni bir AI sohbet botu. «Ask DoorDash» adlı bu sohbet botu, kullanıcıların restoran ve mağaza listelerini uzun süre incelemeden kendi kelimeleriyle arama yapmalarına olanak tanıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Yeni sistem sayesinde sohbet botuna ne yemek istediğinizi söyleyebilir, bir tarif bağlantısı paylaşabilir veya yer ayırtmak için açıklayıcı metinler yazabilirsiniz. Şirketin blog yazısında, geleneksel arama motorlarının restoran adını tam olarak bildiğinizde iyi çalıştığı, ancak «Ask DoorDash»in kullanıcının tam olarak ne istediğini bilmediği durumlar için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor.

DoorDash uygulaması, bir yemek kitabındaki fotoğraf, el yazısı bir alışveriş listesi veya bir tarif temelinde sepet oluşturabiliyor. Sistem, tüm ürünleri ve miktarlarını otomatik olarak sepete ekliyor. Ayrıca, gereksiz harcamaları önlemek için kullanıcıya şeker veya tereyağı gibi temel ürünlerin evde olup olmadığını soruyor. Sohbet botundan son siparişi tekrarlamasını veya önceki alışverişlere dayanarak yeni ürünler önermesini de isteyebilirsiniz.

Yemek siparişi verirken sohbet botuna «4 kişilik bir aile için doyurucu bir akşam yemeği» gibi sorgular gönderebilirsiniz. Uygulama sadece restoranları göstermekle kalmıyor, aynı zamanda neden o mekanın isteğinize uygun olduğunu da açıklıyor. Sonuçları «çocuklara uygun, vejetaryen ve acı olmayan yemekler» gibi ek kriterlerle filtreleme imkanı da mevcut.

Şu anda bu sohbet botu, iOS platformunda seçili bölgelerde restoran arama, alışveriş ve rezervasyon hizmetleri için kullanıma sunuldu. Şirket, önümüzdeki haftalarda bu özelliği tüm ABD genelinde genişletmeyi planlıyor. Benzer teknolojiler Uber Eats ve Instacart gibi rakipler tarafından da aktif olarak uygulanıyor.

DoorDashYapay ZekaSohbet BotuTeknolojiMobil Uygulama
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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