Rusya'da iPhone 17 fiyatları rekor seviyede düştü

·41·Teknoloji
Rusya'da iPhone 17 fiyatları rekor seviyede düştü

Rusya pazarında 256 GB depolama alanına sahip temel iPhone 17 modelinin fiyatı, rekor düzeyde en düşük seviyeye gerileyerek 55 bin ruble sınırının altına düştü. Bu durum Hi-Tech Mail portalı tarafından bildirildi. Bu konuda ayrıca haber veriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yılın başında cihazın minimum fiyatı 75 bin ruble seviyesindeydi. Böylece gadget yarım yıl içinde ortalama yüzde 25 oranında ucuzladı. Fiyatlardaki en belirgin düşüş, değerin 62 binden 58 bin rubleye gerilediği çevrimiçi mağazalarda görüldü.

Şu anda büyük pazar yerlerinde bu cihaz 59 bin rubleden başlayan fiyatlarla sunuluyor. Küçük perakendecilerde ise iPhone 17 modelini 55 bin rubleden daha ucuza bulma imkanı mevcut. Fiyat dinamikleri, Eylül 2025'teki satışların başlangıcından bu yana düşüş eğilimi gösteriyor.

Teknik açıdan akıllı telefon, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,3 inç OLED ekranla donatılmıştır. Cihaz, A19 çipi üzerinde çalışmakta olup Always On Display moduna sahiptir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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