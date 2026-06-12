OpenAI ve Visa, yapay zeka ajanları için ödeme sistemi geliştiriyor

·2·Teknoloji
OpenAI ve Visa, yapay zeka ajanları için ödeme sistemi geliştiriyor

Visa ve OpenAI, Visa ödeme altyapısının OpenAI ajan sistemlerine entegre edileceği bir ortaklık duyurdu. Bu, yapay zeka ajanlarının kullanıcılar adına mal satın almalarına ve dijital hizmetler için ödemeleri bağımsız olarak gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Projenin temel fikri, yapay zekanın sadece seçim aşamasında yardımcı olmasından, işlemi tamamen tamamlayabilen bir modele geçiş yapmaktır. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Kullanıcılar fonları üzerindeki kontrollerini korurlar: harcama limitleri, satıcı kategorilerine kısıtlamalar ve manuel onay gerektiren durumlar belirleyebilirler. Visa ise dolandırıcılık kontrolü, para iadesi ve ödeme anlaşmazlıklarının (chargebacks) çözümü gibi finansal altyapıyı sağlar. Şirket, mevcut ekosistemi insan değil, onun yapay zeka ajanı olan yeni bir tüketici türü için uyarlıyor.

Ortaklar, bu sistemi sadece basit alışverişler için değil, aynı zamanda kurumsal hesaplamalar ve iş harcamaları için de kullanmayı planlıyor. Örneğin, bir geliştirici ajanı; API istekleri, bulut bilişim veya diğer kaynaklar için belirlenen limit dahilinde otomatik ödeme yapabilir. OpenAI temsilcisi Marco Mahrus, yapay zekanın halihazırda satın alma kararlarını etkilediğini ve gelecekte bu sürecin daha da güçleneceğini belirtti.

Visa verilerine göre, bugün işlemlerin yüzde 20'sinden fazlası dolaylı yapay zeka önerilerine dayanarak şekilleniyor. Şirketin küresel büyüme departmanı başkanı Rubail Birwadker'a göre, yapay zeka kullanıcı ile satın alma arasında önemli bir halka haline geldi. Taraflar şu anda çeşitli platformların kullanabileceği temel bir altyapı oluşturmak üzerinde çalışıyor.

OpenAIVisaYapay ZekaFintechAPI
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Equal AI, Hintlileri gereksiz aramalardan korumak için 30 milyon dolar yatırım aldıEqual AI, Hintlileri gereksiz aramalardan korumak için 30 milyon dolar yatırım aldıBugün, 04:53SpaceX IPO arifesinde: SPV yapıları yatırımcılar için risk oluşturuyorSpaceX IPO arifesinde: SPV yapıları yatırımcılar için risk oluşturuyorBugün, 02:52Theker evrensel fabrika robotları üretmek için 85 milyon dolar yatırım aldıTheker evrensel fabrika robotları üretmek için 85 milyon dolar yatırım aldıBugün, 01:53Jeff Bezos tarafından kurulan Prometheus girişimi 12 milyar dolar yatırım aldıJeff Bezos tarafından kurulan Prometheus girişimi 12 milyar dolar yatırım aldıBugün, 01:27Çin'de 700 bin güneş paneli ve yapay zeka kontrollü hidrojen tesisi faaliyete geçtiÇin'de 700 bin güneş paneli ve yapay zeka kontrollü hidrojen tesisi faaliyete geçtiBugün, 00:59200 Mp kameralı ve IP69 korumalı Moto G Max tanıtıldı200 Mp kameralı ve IP69 korumalı Moto G Max tanıtıldıBugün, 00:50
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı