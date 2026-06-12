OpenAI ve Visa, yapay zeka ajanları için ödeme sistemi geliştiriyor

Visa ve OpenAI, Visa ödeme altyapısının OpenAI ajan sistemlerine entegre edileceği bir ortaklık duyurdu. Bu, yapay zeka ajanlarının kullanıcılar adına mal satın almalarına ve dijital hizmetler için ödemeleri bağımsız olarak gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Projenin temel fikri, yapay zekanın sadece seçim aşamasında yardımcı olmasından, işlemi tamamen tamamlayabilen bir modele geçiş yapmaktır. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Kullanıcılar fonları üzerindeki kontrollerini korurlar: harcama limitleri, satıcı kategorilerine kısıtlamalar ve manuel onay gerektiren durumlar belirleyebilirler. Visa ise dolandırıcılık kontrolü, para iadesi ve ödeme anlaşmazlıklarının (chargebacks) çözümü gibi finansal altyapıyı sağlar. Şirket, mevcut ekosistemi insan değil, onun yapay zeka ajanı olan yeni bir tüketici türü için uyarlıyor.

Ortaklar, bu sistemi sadece basit alışverişler için değil, aynı zamanda kurumsal hesaplamalar ve iş harcamaları için de kullanmayı planlıyor. Örneğin, bir geliştirici ajanı; API istekleri, bulut bilişim veya diğer kaynaklar için belirlenen limit dahilinde otomatik ödeme yapabilir. OpenAI temsilcisi Marco Mahrus, yapay zekanın halihazırda satın alma kararlarını etkilediğini ve gelecekte bu sürecin daha da güçleneceğini belirtti.

Visa verilerine göre, bugün işlemlerin yüzde 20'sinden fazlası dolaylı yapay zeka önerilerine dayanarak şekilleniyor. Şirketin küresel büyüme departmanı başkanı Rubail Birwadker'a göre, yapay zeka kullanıcı ile satın alma arasında önemli bir halka haline geldi. Taraflar şu anda çeşitli platformların kullanabileceği temel bir altyapı oluşturmak üzerinde çalışıyor.