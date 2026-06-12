Microsoft bilim insanı Age of Empires II içinde yapay zeka oluşturulabileceğini kanıtladı

·32·Teknoloji
Microsoft bilim insanı Age of Empires II içinde yapay zeka oluşturulabileceğini kanıtladı

Modern araştırmalar genellikle büyük dil modellerinde empati veya bilinç belirtileri olup olmadığını analiz eder. Microsoft ve York Üniversitesi araştırmacısı Adrian de Winter, yeni çalışmasında bu yaklaşımı sorguladı. Yazar, 1999 yapımı Age of Empires II strateji oyunu içerisinde hem basit bir sinir ağı hem de evrensel Turing makinesi analoğu oluşturulabileceğini gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmacı, oyun senaryo düzenleyicisini kullanarak sinir ağlarının temeli olan perseptronu inşa etti. Burada elektronik sinyaller yerine oyun nesneleri kullanıldı: önceden belirlenmiş rotalar boyunca hareket eden koyunlar ve köylüler, mantıksal öğeler işlevini gördü. Turing makinesi analoğunda ise hesaplama bandındaki sembollerin rolünü çeşitli binalar, sistem durumunu ise oyun ekonomisi parametreleri üstlendi.

Adrian de Winter, birçok modern testin dil modellerinde insani özellikler olduğuna dair gizli bir inanca dayandığını belirtiyor. Eğer aynı hesaplama prensipleri Age of Empires II ortamına taşınırsa, sürecin matematiksel özü değişmese de «zekilik» hissi kaybolur. Bu durum, yapay zekaya atfedilen özelliklerin aslında modele değil, insanın onu uygun bir arayüz aracılığıyla nasıl algıladığına bağlı olduğunu gösteriyor.

Bilim insanı «sıfır hipotezi» (Null Assumption) yaklaşımının uygulanmasını öneriyor. Buna göre, güvenilir kanıtlar ortaya çıkana kadar yapay zekaya psikolojik özellikler yüklenmemelidir. ChatGPT gibi botların «düşünüyorum» veya «hissediyorum» gibi ifadeler kullanması, kullanıcıda yanlış algı ve duygusal bağ oluşturabilir.

MicrosoftAge Of EmpiresYapay ZekaTeknolojiChatGPT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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