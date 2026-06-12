Samsung ofislerine baskın düzenlendi

·3·Teknoloji
Samsung ofislerine baskın düzenlendi

Güney Kore savcılığı, robotik şirketi Rainbow Robotics'in satın alınmasıyla ilgili içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) soruşturması kapsamında Samsung Electronics birimlerinde arama yaptı. Seul Güney Bölge Savcılığı müfettişleri, anlaşmayla ilgili olabilecek belgelere ve diğer materyallere el koydu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Samsung, Rainbow Robotics'in satın alma işlemini 2025 yılında tamamlamıştı ancak kolluk kuvvetleri şimdi yaklaşan satın alma hakkındaki bilgilerin borsa üzerinde yasadışı kazanç elde etmek için kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Soruşturma teorisine göre, bazı Rainbow Robotics çalışanları Samsung'un planlarından önceden haberdar olmuş olabilir.

Şüpheli işlemlerin 2022 ile 2024 yılları arasında, yani satın alma resmi olarak duyurulmadan önce gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Dava dosyasında, Rainbow Robotics'in yöneticisi ve finans direktörü de dahil olmak üzere 16 kişi yer alıyor. Yasadışı yollardan elde edilen kârın 3 ila 4 milyar won (yaklaşık 1,9–2,6 milyon dolar) seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Rainbow Robotics, Güney Kore robotik pazarındaki en büyük oyunculardan biridir. Şirket; endüstriyel ve servis robotları, insansı platformlar, robot baristalar ve savunma sanayinde kullanılan dört ayaklı robotlar geliştirmektedir. Samsung Electronics, soruşturma ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

SamsungRainbow RoboticsGüney KoreTeknolojiSoruşturma
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mistral AI 20 milyar avro değerleme ile yeni yatırım alabilirMistral AI 20 milyar avro değerleme ile yeni yatırım alabilirBugün, 18:00Kioxia kısa süreliğine Toyota'yı geride bırakarak Japonya lideri olduKioxia kısa süreliğine Toyota'yı geride bırakarak Japonya lideri olduBugün, 17:52SpaceX hisselerinin ilk işlem gününün ardından Robinhood platformunda rekor trafik görüldüSpaceX hisselerinin ilk işlem gününün ardından Robinhood platformunda rekor trafik görüldüBugün, 17:22SpaceX, Falcon 9 roketini 27. kez başarıyla fırlattıSpaceX, Falcon 9 roketini 27. kez başarıyla fırlattıBugün, 17:22Rusya genelinde yüksek hızlı internet: 16 uydu daha fırlatıldıRusya genelinde yüksek hızlı internet: 16 uydu daha fırlatıldıBugün, 17:22Google, dolandırıcılıkla suçlanan Çinli siber suç örgütüne dava açtıGoogle, dolandırıcılıkla suçlanan Çinli siber suç örgütüne dava açtıBugün, 17:20
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi