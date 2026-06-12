Samsung ofislerine baskın düzenlendi

Güney Kore savcılığı, robotik şirketi Rainbow Robotics'in satın alınmasıyla ilgili içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) soruşturması kapsamında Samsung Electronics birimlerinde arama yaptı. Seul Güney Bölge Savcılığı müfettişleri, anlaşmayla ilgili olabilecek belgelere ve diğer materyallere el koydu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Samsung, Rainbow Robotics'in satın alma işlemini 2025 yılında tamamlamıştı ancak kolluk kuvvetleri şimdi yaklaşan satın alma hakkındaki bilgilerin borsa üzerinde yasadışı kazanç elde etmek için kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Soruşturma teorisine göre, bazı Rainbow Robotics çalışanları Samsung'un planlarından önceden haberdar olmuş olabilir.

Şüpheli işlemlerin 2022 ile 2024 yılları arasında, yani satın alma resmi olarak duyurulmadan önce gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Dava dosyasında, Rainbow Robotics'in yöneticisi ve finans direktörü de dahil olmak üzere 16 kişi yer alıyor. Yasadışı yollardan elde edilen kârın 3 ila 4 milyar won (yaklaşık 1,9–2,6 milyon dolar) seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Rainbow Robotics, Güney Kore robotik pazarındaki en büyük oyunculardan biridir. Şirket; endüstriyel ve servis robotları, insansı platformlar, robot baristalar ve savunma sanayinde kullanılan dört ayaklı robotlar geliştirmektedir. Samsung Electronics, soruşturma ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.