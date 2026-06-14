Xiaomi gizemli Madrid cihazı üzerinde çalışıyor: Bu bir sonraki amiral gemisi olabilir

·23·Teknoloji
Xiaomi gizemli Madrid cihazı üzerinde çalışıyor: Bu bir sonraki amiral gemisi olabilir

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir sonraki büyük projesi olan ve Madrid kod adıyla gizlenen yeni akıllı telefonunun testlerine başladı. GSMA IMEI veritabanında ortaya çıkan bu cihazın, markanın gelecekteki amiral gemisi serisine ait olduğu tahmin ediliyor. Yeni modelin sertifikasyon sürecinden geçiyor olması, ticari satışa sunulma sürecinin resmen başladığını gösteriyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Şu an için 2611FPNFAR, 2611FPNFAG, 2611FPNFAI ve M154FF model numaralarıyla kaydedilen bu akıllı telefon, aynı anda birden fazla büyük pazar için tasarlanmış durumda. Bu numaralar; cihazın Çin, Hindistan, Japonya ve küresel pazarlar için özel versiyonlarının hazırlandığını gösteriyor. Xiaomi genellikle amiral gemilerini önce iç pazarda tanıtıp küresel lansmanı birkaç ay ertelerdi, ancak bu sefer durumun farklı olması bekleniyor.

Teknik özellikler ve beklentiler

Gizmochina'nın verilerine göre, Madrid kod adının arkasında Xiaomi 18 veya onun Pro versiyonu gizlenmiş olabilir. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, akıllı telefon endüstrisindeki en güçlü cihazlardan birine tanıklık edeceğiz. Cihazın teknik donanımı hakkındaki söylentiler, önceki modellerden önemli ölçüde daha üstün olacağını gösteriyor.

Ana donanım birimi olarak Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi çipi Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun kullanılması bekleniyor. Ayrıca, veri aktarım hızını yeni bir seviyeye taşıyacak LPDDR6 tipi RAM ile donatılacağı tahmin ediliyor. Bu kombinasyon, akıllı telefonun sadece günlük görevlerde değil, aynı zamanda karmaşık oyunlarda ve AI algoritmalarıyla çalışırken de benzersiz olmasını sağlayacak.

Akıllı telefonun dış görünüşü ve ekranı hakkında da ilk bilgiler mevcut. Haberlere göre, Xiaomi Madrid 6,3 ile 6,4 inç arasında değişen kompakt ancak yüksek kaliteli bir ekranla gelecek. Bu boyut, cihazı tek elle kullanmayı kolaylaştırıyor ve günümüzde popülerleşen "kompakt amiral gemileri" segmentine tam uyum sağlıyor.

Küresel pazar stratejisi

Model numaralarının tüm bölgeler için erken aşamada ortaya çıkması, Xiaomi'nin uluslararası stratejisinin değiştiğini gösteriyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu sevindirici bir haber; çünkü küresel versiyonun erken hazırlanması, yeni amiral gemisinin resmi tanıtımdan kısa bir süre sonra ülkemizdeki mağazalara da gelebileceği anlamına gelebilir.

Şirket henüz bu modelin tam adını ve tanıtım tarihini resmen açıklamadı. Ancak sertifikasyon süreçlerinin hızlanması, önümüzdeki aylarda Xiaomi Madrid hakkında daha detaylı bilgilerin ve resmi tanıtımların ortaya çıkacağının bir göstergesidir.

XiaomiMadridAkıllı TelefonTeknolojiAmiral Gemisi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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