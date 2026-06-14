NASA ve SpaceX Ay'a iniş stratejisini değiştirdi: Artık uçuş doğrudan gerçekleştirilecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlığın Ay'a dönüşünü hızlandırmak amacıyla Artemis programı kapsamındaki uçuş şemasını kökten yeniden gözden geçirdi. SpaceX ve Blue Origin şirketleriyle iş birliği içinde yürütülen yeni plan, yarım asırdan fazla bir süre sonra gerçekleştirilecek ilk iniş görevini daha güvenli ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Temel değişiklikler, Orion uzay aracının Dünya'nın alçak yörüngesinde SpaceX'in Starship ve Blue Origin'in Blue Moon Mark 2 araçlarıyla test amaçlı yakınlaşma ve kenetlenme manevraları gerçekleştireceği Artemis 3 görevini ilgilendiriyor. ixbt.com verilerine göre, bu testlerden elde edilen sonuçlar, 2028 yılı için planlanan Artemis 4 görevi, yani yeni program kapsamındaki ilk insanlı iniş için temel oluşturacak.

SpaceX stratejisinde keskin dönüş

En ciddi değişiklikler Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından önerilen mimaride gözlemlendi. İlk plana göre Orion aracı, Ay yörüngesinde (NRHO) Starship ile kenetlenmeliydi. Ancak yeni şemaya göre bu karmaşık süreç Dünya yakınındaki yörüngeye taşındı. Artık Starship ve Orion Dünya yörüngesinde birleşecek ve ancak ondan sonra bütünleşik bir sistem olarak Ay'a doğru yola çıkacak.

SpaceX Başkan Yardımcısı Jessica Jensen, kenetlenme sürecini Dünya yakınında gerçekleştirmenin mürettebat güvenliğini önemli ölçüde artırdığını belirtti. Çünkü en karmaşık teknik aşamaları, acil durumlarda hızlı müdahale imkanı bulunan Dünya çevresinde test etmek mümkün olacak. Ayrıca bu yöntem, mürettebat için Ay'dan dönüşte ek imkanlar yaratıyor.

Yeni yaklaşım yakıt tüketimini de azaltmaya yardımcı oluyor. Ay'a doğrudan uçuş, Starship araçlarını yörüngede yakıtla doldurmak için gereken uçuş sayısını azaltıyor. NASA temsilcisi Steve Creech'e göre, bu rota yakıtı uzun süre saklamakla ilgili karmaşık teknik gereksinimlerden vazgeçilmesini sağladı, bu da Starship konstrüksiyonunu basitleştiriyor.

Blue Origin ve risk azaltma

Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi de stratejisini basitleştirdi. Şirket, ayrı bir yakıt taşıyıcı araçtan vazgeçerek, bunun yerine insansız Blue Moon Mark 1 aracı tabanlı hızlandırıcı aşamaları kullanmaya karar verdi. NASA uzmanları bu kararı, programın teknik açıdan en riskli unsurlarından birinin ortadan kaldırılması olarak değerlendiriyor.

Her ne kadar yakın zamanda Blue Origin'in New Glenn roketi testleri sırasında bir patlama yaşanmış olsa da, şirket Ay araçlarının hazırlık çalışmalarının takvime uygun şekilde devam ettiğini bildirdi. NASA ve özel ortakları, bu güncellenmiş şemalarla sadece zamandan tasarruf etmeyi değil, aynı zamanda uzay araştırmalarında yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor.