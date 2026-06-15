Birleşik Krallık'ta 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı bekleniyor

·21·Teknoloji
Birleşik Krallık'ta 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı bekleniyor

Birleşik Krallık hükümeti, reşit olmayanları dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla sert önlemler almaya hazırlanıyor. Ülke Başbakanı Keir Starmer'ın, önümüzdeki günlerde 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya kullanımını resmen yasaklayacak planı açıklaması bekleniyor. Bu girişim, modern teknoloji çağında yetişen genç neslin ruh sağlığını koruma yolunda atılmış en büyük adımlardan biri olabilir. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

The Guardian ve Financial Times'ın haberine göre, Starmer pazartesi günü yapacağı konuşmada bu yeni politikanın detaylarını açıklayacak. Hükümet, sosyal medyanın gençler üzerindeki davranışsal ve güvenlik etkilerini uzun süredir incelemekteydi ve artık somut yasal adımlara geçmeye karar verdi. İngiltere'nin bu konudaki deneyiminin, Avustralya'da yakın zamanda kabul edilen katı kurallara benzer olacağı belirtiliyor.

Yasak hangi platformları kapsayacak?

Hükümet kaynaklarına göre, kısıtlama listesine dünyanın en popüler platformları dahil edilecek. Özellikle 16 yaşından küçüklerin aşağıdaki hizmetleri kullanması sınırlandırılabilir:

  • TikTok, Instagram ve Facebook;
  • YouTube ve Reddit;
  • X (eski adıyla Twitter), Threads ve Snapchat;
  • Twitch ve Kick yayın platformları.
Şunu belirtmek gerekir ki, çevrimiçi oyunlar ve oyun uygulamaları tamamen yasaklanmayacak, ancak bunlara yönelik yeni gereksinimler getirilecek. Örneğin, bu uygulamalarda genç kullanıcıların yabancılarla sohbet yoluyla iletişim kurma özelliği kapatılmak zorunda olacak. Ayrıca 18 yaşından küçükler için romantik ve cinsel içerikli sohbet botlarına erişim engellenecek ve gece geç saatlerde sosyal medyada gezinme (late-night scrolling) uygulamasına karşı önlemler alınacak.

Bu katı önlemlerin arkasında ciddi trajediler ve kamuoyu talebi yatıyor. Özellikle öldürülen genç Brianna Ghey'in annesi, İngiltere'deki sosyal medya yasağı hareketinin aktif bir katılımcısı haline geldi. Kadın, kızının yeme bozukluğu ve kendine zarar verme eğiliminin internetteki zararlı içerikler nedeniyle şiddetlendiğini belirtiyor. Bu tür vakalar, hükümeti sosyal medya algoritmalarını ve bunların gençlerin psikolojisi üzerindeki etkilerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Eleştiriler ve teknik sorunlar

Ancak her kısıtlama gibi, bu girişim de eleştirilerden muaf değil. Bazı uzmanlara göre bu tür yasaklar, kullanıcıların kişisel gizliliğini ihlal edebilir ve çocukları toplumdan koparabilir. Ayrıca, yaş doğrulama (age verification) sistemlerinin mükemmel olmaması da temel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Mevcut teknolojiler çocukların yaşını %100 doğrulukla teyit etmeye imkan tanımıyor, bu da yasanın uygulanmasını zorlaştırabilir.

Birleşik Krallık hükümeti bu yasağı uygulamak için mevcut düzenleme yetkilerini kullanacak, ancak gerekirse yeni yasa tasarıları da hazırlanacak. Eğer bu plan hayata geçerse, İngiltere gençlerin güvenliği konusunda dünyanın en katı yasalarına sahip ülkelerinden biri haline gelecek. Bunun da diğer Avrupa ülkeleri için bir örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Birleşik KrallıkSosyal MedyaKeir StarmerGüvenlikTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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