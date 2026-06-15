320 bin GeForce RTX 3090'ın gücü boşa mı gidiyor: Pearl projesi etrafındaki tartışma

·25·Teknoloji
320 bin GeForce RTX 3090'ın gücü boşa mı gidiyor: Pearl projesi etrafındaki tartışma

Kripto para dünyasında yapay zeka (AI) ve blokzincir teknolojilerini birleştirme girişimleri ciddi şüphe altında kaldı. Pearl projesi, madencilik sürecini faydalı hesaplamalara yönlendiren ilk ağ olarak kendini tanıtsa da, Cornell Üniversitesi araştırmacıları bu sistemin verimliliğini çürüten kanıtlar sundu. Araştırma sonuçlarına göre, devasa hesaplama gücü pratikte hiçbir faydalı iş yapmıyor olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmanın yazarı Abhinaba Basu, Pearl ağının mevcut hesaplama gücünü saniyede yaklaşık 24 exahash olarak tahmin etti. Bu rakam, yaklaşık 320 bin adet yüksek performanslı NVIDIA GeForce RTX 3090 ekran kartının aynı anda çalışmasına eşdeğerdir. Böylesine devasa bir altyapının enerji tüketimi 112 MW'a ulaşabilir ki bu da küçük bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.

Faydalı bir çalışma mı yoksa pazarlama hilesi mi?

Pearl projesinin temel fikri, Proof-of-Useful-Work (faydalı iş kanıtı) konseptine dayanıyor. Teorik olarak, madencilerin sadece karmaşık matematiksel denklemleri çözmek yerine, sinir ağlarını eğitmek gibi gerçek görevleri yerine getirmesi gerekiyordu. Ancak ixbt.com'un haberine göre, mevcut mekanizma yapılan işin gerçekten faydalı olup olmadığını doğrulama yeteneğine sahip değil.

Araştırmacı, sonuçlarını kanıtlamak için özel bir madencilik yazılımı geliştirdi. Bu yazılım, AI görevlerini yerine getirmek yerine ağa rastgele sayılardan oluşan matrisler gönderdi. Şaşırtıcı olan ise, Pearl ağının bu "faydasız" verileri kabul edip kullanıcıya ödül vermeye devam etmesiydi. Bu durum, sistemin gerçek AI görevleri ile basit matematiksel işlemleri ayırt edemediğini gösteriyor.

Piyasadaki fiyat artışları

Proje sadece enerji tüketimini değil, aynı zamanda hesaplama gücü kiralama piyasasını da olumsuz etkiliyor. Araştırmada yer alan verilere göre, Mayıs ayında Pearl yazılımı devreye girdiğinde, Vast.ai platformunda uygun fiyatlı ekran kartlarının kiralama maliyeti yüzde 38 arttı. Cihazların doluluk oranı ise yüzde 57'den yüzde 94'e yükseldi.

8 binden fazla ağ düğümünün (node) analizi sonucunda, katılımcıların çoğunun gerçekten AI modellerini çalıştırmaya yetecek modern donanımlar kullandığı tespit edildi. Ancak incelenen yazılım paketlerinde, makine öğrenimi için tasarlanmış popüler çerçevelerin (örneğin PyTorch veya TensorFlow) izlerine rastlanmadı.

Şimdilik Pearl temsilcileri bu araştırma hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu durum kripto topluluğunda geniş çaplı tartışmalara yol açıyor: Birçok uzman bunu, yapay zeka konusunun sadece bir pazarlama aracı olarak kullanılması şeklinde değerlendiriyor. Eğer proje algoritmalarını iyileştirmezse, yüz binlerce güçlü ekran kartı "havayı ısıtmakla" meşgul olmaya devam edecek.

Yapay ZekaKripto ParaMadencilikNVIDIATeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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