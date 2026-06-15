Soğutma sistemleri pazarı krizin eşiğinde: Soğutucu akışkan fiyatları hızla arttı

Küresel ısınma ve ev aletlerine olan talebin artmasıyla birlikte, soğutma sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan soğutucu akışkanlar (freonlar) pazarında ciddi bir kıtlık yaşanıyor. Özellikle Çin pazarında bu kimyasal maddelerin fiyatları son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durumun sadece ev tipi klimaların değil, endüstriyel soğutucuların ve modern elektrikli araçların üretim maliyetlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, 12 Haziran itibarıyla klimalarda yaygın olarak kullanılan R32 tipi soğutucu akışkanın ortalama piyasa fiyatı ton başına 62.500 yuan olarak gerçekleşti. Elektrikli araçların soğutma sistemleri için gerekli olan R134a tipinin fiyatı ise 59.727 yuana ulaştı. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 34,13 ve yüzde 30,77 oranında bir artışa işaret ediyor.

Fiyat artışının temel nedenleri

Uzmanlara göre fiyatlardaki bu sıçrama birkaç faktörle bağlantılı. Birincisi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte soğutma ekipmanlarına olan küresel talep keskin bir şekilde arttı. İkincisi, çevre koruma konusundaki uluslararası anlaşmalar kapsamında zararlı soğutucu akışkanların üretimine getirilen kotalar ve kısıtlamalar arzın azalmasına yol açtı. Bu durum, piyasada yapay olmayan, gerçek bir kıtlık yarattı.

Bu eğilim Özbekistan pazarı için de önem taşıyor. Ülkemizde yaz aylarında klimalara olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, yedek parça ve bakım maliyetlerinin artma ihtimali bulunuyor. Çin, dünyanın en büyük soğutucu akışkan üreticisi olduğu için oradaki fiyat değişimleri, Orta Asya bölgesi de dahil olmak üzere tüm dünya pazarını etkiliyor.

Geri dönüşüm — tek çare

Mevcut durum, soğutucu akışkanların geri dönüştürülmesi (utilizasyon) ve ikincil kullanım alanlarını geliştirmek için yeni fırsatlar sunuyor. Şu anda dünya genelinde soğutucu akışkan geri dönüşüm oranı ortalama yüzde 25-35 civarındadır. Ancak en büyük tüketici konumundaki Çin'de bu oran hala yüzde 10'un altındadır.

Hammadde kıtlığı ve yüksek fiyatlar karşısında, eski ekipmanlardan soğutucu akışkanların toplanması, temizlenmesi ve yeniden kullanılması ekonomik olarak mantıklı hale gelmeye başladı. Bu durum sadece üreticilerin maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda atmosfere zararlı gaz salınımını da önlüyor. Gelecekte bu alandaki teknolojilere yapılan yatırımların artması bekleniyor.

Özetle, soğutucu akışkanlar pazarı yeni bir döneme giriyor. Fiyatların on yıllık zirveye ulaşması, endüstriyel işletmeleri kaynakları daha verimli kullanmaya ve çevre dostu alternatifler aramaya zorluyor. Tüketiciler için ise bu, soğutma cihazlarını seçerken enerji verimliliği ve bakım maliyetlerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiği anlamına geliyor.