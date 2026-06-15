Samsung ve SK Hynix Güney Kore'de yeni bir büyük yarı iletken fabrikası kurmayı planlıyor

Dünya genelinde AI ve yüksek teknolojilere olan talebin hızla arttığı bir dönemde, Güney Kore'nin teknoloji devleri Samsung Electronics ve SK Hynix üretim kapasitelerini genişletmek için yeni bir stratejik adım atıyor. Edinilen bilgilere göre şirketler, ülkenin Honam bölgesinde yarı iletken bileşenleri üretecek ilk ortak fabrika kompleksini kurma olanaklarını görüşüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda yeni endüstriyel tesis için Gwangju, Saemangeum ve Muan şehirleri dahil olmak üzere birkaç potansiyel alan değerlendiriliyor. ixbt.com yayınının bildirdiğine göre, projenin nihai konumu henüz resmi olarak onaylanmadı, ancak kesin karar ve resmi duyurunun bu ayın sonuna kadar yapılması bekleniyor. Bu girişim, bölgesel ekonomiyi kalkındırmak ve küresel çip pazarındaki liderliği korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Üretim kapasitesini artırma stratejisi

Samsung, yüksek bant genişliğine sahip bellek çipleri (HBM) segmentindeki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor. Şirket, 2025 yılına kıyasla HBM üretim hacmini yaklaşık yüzde 50 oranında artırmayı başardı. Stratejik planlara göre, 2026 yılı sonuna kadar Samsung, aylık 250.000 adet yarı iletken plaka üretim seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

Paralel olarak SK Hynix de aktif bir genişleme aşamasında. Şirketin Cheongju şehrindeki gelişmiş paketleme ve test bileşenleri üreten P&T7 fabrikası şu anda inşaat sürecinde. Plana göre, bu yüksek teknoloji kompleksi 2027 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçecek ve dünya pazarına kaliteli bileşenler tedarik etmeye başlayacak.

Ayrıca, Samsung Electro-Mechanics iştiraki de geri kalmıyor. Şirket, Sejong şehrindeki mevcut fabrikasına ek yatırım yapma konusunu değerlendiriyor. Bu önlem, Kuzey Amerika pazarındaki büyük müşterilerden gelen FC-BGA paketleme alt katmanlarına yönelik talebin keskin artışıyla açıklanıyor.

Bu geniş kapsamlı projeler sadece Güney Kore için değil, tüm dünya teknoloji endüstrisi için büyük önem taşıyor. Modern akıllı telefonlar, sunucular ve AI sistemleri için gerekli olan bellek çipi kıtlığının giderilmesinde bu yeni kapasiteler ana itici güç görevi görecek. Küresel üretimin artması, teknolojik cihazların ve bilgisayar donanımlarının fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olacaktır.