Galactic Energy Şirketi Ceres-2 Roket Kazasının Nedenlerini Açıkladı

Çinli özel uzay şirketi Galactic Energy, Ceres-2 (YY1) taşıyıcı roketinin başarısız uçuşuna ilişkin teknik incelemeleri tamamladı. Şirket uzmanları, birinci aşama motorunda meydana gelen arızanın nedenlerini belirledi ve gelecekteki görevlerde bu tür hataların önlenmesi için kesin planlar oluşturdu. Bunu Ixbt.com bildirdi.

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın 17 Ocak tarihinde Szyusyuan uzay üssünden fırlatılan Ceres-2 roketi, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza yaşamıştı. Roket, havalandıktan sonra beklenmedik bir anomali nedeniyle irtifa kaybederek fırlatma rampasının yakınına düşmüştü. Bu olay sonucunda roket üzerindeki tüm ticari uydular tamamen yok oldu.

Arıza Nedenleri ve Yapılan Analizler

ixbt.com verilerine göre, Galactic Energy tarafından kurulan özel çalışma grubu kazanın nedenlerini derinlemesine inceledi. Teknik toplantıda, birinci aşama motorunun arıza mekanizmasının tamamen anlaşıldığı ve bu hatanın laboratuvar koşullarında başarıyla yeniden üretildiği bildirildi.

Analizler, sorunun roketin stabilitesini doğrudan etkileyen belirli bir teknik kusurla ilgili olduğunu gösterdi. Şirket mühendisleri, arızayı gidermek için geliştirilmiş önlemler hazırladı ve bunların etkinliğini test etti. Bu durum, sonraki uçuşlarda güvenlik seviyesinin önemli ölçüde artırılmasını sağlayacaktır.

Özel Uzay Havacılığı İçin Dersler

Galactic Energy temsilcileri, yaşanan bu acı tecrübenin şirket için önemli bir ders olduğunu vurguluyor. Özel uzay endüstrisinde her başarısızlık, teknolojileri daha da mükemmelleştirmek için bir fırsat olarak görülmektedir. Şirket, gelecek fırlatmalarda tüm riskleri minimize etme sözü veriyor.

Şu anda şirket Ceres-2 projesini durdurmayı planlamıyor, aksine tespit edilen eksiklikleri gidererek yeni uçuşlara hazırlanıyor. Çin'in özel uzay sektörü son yıllarda hızla gelişiyor ve Galactic Energy gibi girişimler küresel pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Bu olay, ticari uydu taşıma pazarında rekabetin arttığı bir dönemde meydana geldi. Buna rağmen, şirketin açık ve şeffaf incelemesi, yatırımcılar ve ortaklar arasındaki güveni korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.