Birleşik Krallık 16 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medyayı Yasaklıyor

Birleşik Krallık hükümeti, reşit olmayanları dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla radikal önlemler alacağını duyurdu. Başbakan Keir Starmer, Pazartesi günü ülkede 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının tamamen yasaklanması planını açıkladı. Bu adım, çocukların ruh sağlığını korumayı ve onları çevrimiçi baskılardan korumayı amaçlıyor. Bu haberi Techcrunch.com veriyor.

Yeni kısıtlamalar TikTok, Instagram, Facebook, X (eski adıyla Twitter), Snapchat ve YouTube gibi popüler platformları kapsayacak. Ancak, iletişim için gerekli olan WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarının bu yasaktan muaf tutulması bekleniyor. Ayrıca hükümet, AI tabanlı "romantik partner" sohbet botlarına da kısıtlama getirerek, bunların yalnızca 18 yaş üstü kişiler tarafından kullanılmasını talep edecek.

Ebeveyn Kontrolü ve Ruh Sağlığı

Keir Starmer, sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiğini ve sağlıklı gelişimlerini engellediğini vurguladı. Birleşik Krallık hükümetinin başı, "Her ebeveyn bunu kendi gözleriyle görüyor: sosyal medya, zorbaların çocuklara hakaret etmesini ve onları aşağılamasını kolaylaştırıyor. Algoritmalar ise çocukları saatlerce ekran başına kilitlemek için özel olarak tasarlandı" şeklinde belirtti.

Hükümet, sosyal medyadaki "sonsuz kaydırma" (infinite scroll) gibi özellikleri, bağımlılığa yol açan tehlikeli araçlar olarak değerlendiriyor. Bu durum çocukların uyku düzenini, kitap okuma alışkanlıklarını ve açık havada oyun oynamalarını olumsuz etkiliyor. Yasak, önümüzdeki yılın baharından itibaren yürürlüğe girebilir.

Uluslararası Deneyim ve Kamuoyu Görüşü

Birleşik Krallık bu konuda ilk değil. Daha önce Avustralya, dünyada ilk kez böyle bir yasak uygulamıştı. Şu anda Kanada, Fransa ve Danimarka gibi ülkeler de kendi kısıtlayıcı yasa tasarıları üzerinde çalışıyor. Birleşik Krallık yetkililerine göre, kendi yasakları diğer ülkelerininkinden çok daha kapsamlı ve katı olacak.

Hükümet tarafından yapılan anketlerde, ebeveynlerin yüzde 83'ünden fazlası sosyal medyanın zararlarının faydalarından daha fazla olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu kadar geniş kapsamlı bir yasağın teknik olarak nasıl uygulanacağı konusunda şüphelerini dile getirse de, Keir Starmer bunun gerçekleştirilebilir olduğuna inanıyor.

Bu konu Özbekistanlı kullanıcılar için de günceldir, çünkü ülkemizde de gençlerin sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık sorunları sıkça tartışılmaktadır. Birleşik Krallık deneyimi, gelecekte Orta Asya bölgesi dahil olmak üzere diğer ülkeler için de bir model olabilir.