Taşınabilir Oyun Konsolu Pazarı Büyüyor: AliExpress En Popüler Modelleri Açıkladı

Taşınabilir oyun cihazları pazarı 2026'nın başında önemli bir büyüme sergiliyor. AliExpress BDT analistleri tarafından yürütülen araştırma sonuçlarına göre, bu kategorideki gadgetlara olan talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı. Bu gösterge, kullanıcıların mobil oyun deneyimine olan ilgisinin arttığını ve kompakt cihazlar pazarının genişlediğini doğruluyor. Bunu Ixbt.com bildiriyor.

Satış hacmi bakımından ilk sırayı beklenmedik bir şekilde bütçe dostu segment temsilcileri aldı. Özellikle R36S serisi retro konsollar, en çok satan cihazlar sıralamasında liderlik ediyor. Boyhom gibi Çinli markalar tarafından üretilen bu gadgetlar, uygun fiyatları ve klasik oyunları desteklemeleriyle alıcıların dikkatini çekti.

Android ve Linux Sistemli Liderler

Sıralamanın sonraki basamaklarında Android işletim sistemiyle çalışan Retroid Pocket 6 modeli yer aldı. Bu cihaz, sadece modern mobil oyunları değil, aynı zamanda çeşitli emülatörleri de yüksek kalitede çalıştırma imkanı sunuyor. Ayrıca listede Nintendo Switch serisi konsollar — Lite ve OLED versiyonları da yer alarak, büyük markalar arasında ilk üçe giren tek temsilci oldu.

ixbt.com verilerine göre, kullanıcılar arasında emülasyon için tasarlanmış Ayaneo ve AYN gibi Android konsolların yanı sıra Linux sistemli Miyoo ve Anbernic gibi kompakt cihazlara olan talep yüksek. Bu tür gadgetlar, genellikle yerel mağazalarda nadir bulundukları veya yurt dışından doğrudan sipariş etmenin çok daha ucuz olması nedeniyle AliExpress platformunda popülerleşti.

Özbekistan pazarında da taşınabilir konsollara olan ilgi küresel trendlerle uyumlu olarak gelişiyor. Bölgemizde Nintendo markasının resmi servis merkezleri olmasa da, kompakt oyun cihazları gençler ve retro oyun tutkunları arasında giderek yaygınlaşıyor. Özellikle uygun fiyatlı retro konsollar, hediye olarak veya seyahat sırasında vakit geçirmek için kullanışlı bir araç olarak görülüyor.

Uzmanlar, taşınabilir konsol pazarındaki büyümenin şu faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor:

Akıllı telefon oyunlarının aksine, fiziksel düğmelerin ve joysticklerin varlığı;

Eski klasik oyunlara duyulan nostalji ve bunların modern ekranlarda yeniden canlanması;

Çinli markalar tarafından sunulan uygun fiyatlar ve yüksek performans;

Cihazların otonom çalışma süresi ve kompaktlığı.

Sonuç olarak, 2026 yılının taşınabilir gaming için yeni bir yükseliş dönemi olması bekleniyor. Kullanıcılar artık sadece pahalı markalarla sınırlı kalmayıp, ihtiyaçlarına uygun farklı işletim sistemlerine sahip alternatif cihazları aktif olarak tercih ediyor.