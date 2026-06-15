Ulefone RugOne Xever 8: Cihazı kapatmadan batarya değiştirme özelliği sunuldu

Ulefone şirketine ait RugOne markası, yeni RugOne Xever 8 dayanıklı akıllı telefonunu tanıttı. Bu cihazın en temel özelliği, kullanıcının cihazı kapatmadan, yani iş sürecini durdurmadan bataryayı değiştirmesine olanak tanımasıdır. Bu teknoloji, ekstrem koşullarda çalışan uzmanlar ve gezginler için çok önemli bir yenilik olarak kabul edilmektedir. Bunu Ixbt.com bildiriyor bildiriyor.

ixbt.com sitesinin verilerine göre, yeni modelde Swappable Battery 2.0 teknolojisi uygulanmış. Önceki nesil temsilcisi olan Xever 7 modelinde batarya değiştirildiğinde ekran kararıyor ve sistem geçici olarak duruyordu. RugOne Xever 8 modelinde ise kullanıcı telefonla konuşurken, video izlerken veya metin yazarken bile bataryayı değiştirebilir. Bu sırada iletişim kesilmez ve veri kaybı riski oluşmaz.

Teknik Özellikler ve Dayanıklılık

Akıllı telefon sadece bataryasıyla değil, aynı zamanda sağlamlığıyla da öne çıkıyor. MIL-STD-810H askeri standardının yanı sıra IP68 ve IP69K koruma seviyelerine sahiptir. Bu, cihazın suya, toza, güçlü darbelere ve ekstrem sıcaklık değişimlerine dayanıklı olduğu anlamına gelir. Gürültülü dış ortamlarda çalışmak için 117 dB yüksekliğinde SonicX hoparlör yerleştirilmiştir.

Cihazın donanım kısmına değinecek olursak, MediaTek Helio G200 işlemci ve 8 GB RAM ile donatılmıştır. Dahili depolama kapasitesi seçime göre 128 GB veya 256 GB olabilir. 6,5 inçlik ekran 120 Hz yenileme hızını destekleyerek görüntünün akıcı hareket etmesini sağlar.

Kamera yetenekleri de dayanıklı akıllı telefonlar için oldukça yüksek: ana modül 64 megapiksellik bir sensöre sahipken, gece çekimleri için özel 20 megapiksellik bir gece görüş kamerası da mevcuttur. Paket içerisinde her biri 4800 mAh kapasiteye sahip iki adet batarya sunulmaktadır, bu da uzun yolculuklarda güç sorununu neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

Yazılım ve Fiyatlar

RugOne Xever 8, modern Android 16 işletim sistemi ile çalışıyor. Üretici, bu model için üç yıl boyunca büyük sistem güncellemeleri garanti ediyor. Bu denli uzun süreli bir destek, dayanıklı akıllı telefon segmentinde nadir görülen bir durumdur.

Şu anda yeni gadget, RugOne resmi sitesinin yanı sıra AliExpress, Amazon ve Mercado Libre gibi büyük alışveriş platformlarından satın alınabilir. Fiyatlar şu şekilde belirlenmiştir:

128 GB hafızalı baz versiyon — 380 dolar;

256 GB hafızalı üst versiyon — 410 dolar.

Özbekistan pazarında bu tür akıllı telefonlar temel olarak inşaat, madencilik ve ekstrem turizm alanlarında faaliyet gösterenler arasında popülerleşmiştir. Ulefone markasının yeni modelinin, uygun fiyatı ve benzersiz batarya sistemiyle rakiplerinden belirgin şekilde ayrılması bekleniyor.