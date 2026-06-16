Malezya merkezli Respond.io girişimi 62,5 milyon dolar yatırım aldı

Müşteri iletişim yönetimi platformu olan Respond.io, B serisi yatırım turunda 62,5 milyon dolar fon toplamayı başardı. Camber Partners liderliğindeki bu finansman turu, şirketin AI tabanlı hizmetlerini genişletmesine ve yeni pazarlara girmesine olanak tanıyacak. Bu başarı, Malezya teknoloji ekosistemi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Kuala Lumpur merkezli Respond.io, 2017 yılında kurulmuş olup işletmelerin çeşitli anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden müşterileriyle iletişim kurma sorununu çözmektedir. TechCrunch'ın haberine göre, şirketin yıllık tekrarlanan geliri (ARR) 35 milyon dolara ulaşmış ve geçen yıla göre yüzde 169 artış göstermiştir. Dikkat çekici olan nokta, şirketin yüzde 30'luk bir net kâr marjı ile çalışmasıdır ki bu, modern SaaS (yazılım hizmeti) pazarında nadir görülen bir göstergedir.

Yapay Zeka ve Mesajlaşma Entegrasyonu

Respond.io platformu; WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger, Line, Telegram ve WeChat gibi popüler uygulamaları tek bir sistemde birleştiriyor. Bu durum, özellikle müşteriyle uzun süreli iletişim gerektiren sağlık, otomotiv satışı, eğitim ve turizm gibi sektörler için oldukça kullanışlı. Şirket kurucusu Gerardo Salandra'nın belirttiği gibi, insanlar bir otomobili veya pahalı hizmetleri sadece bir siteye girip banka kartı bilgilerini yazarak satın almıyor; önce sohbet etmek ve sorularına yanıt almak istiyorlar.

Platformun temel avantajı AI ajanlarıdır. Bu yapay zeka asistanları, insan müdahalesi olmadan çok sayıda talebi işleyebilir, potansiyel müşterileri sınıflandırabilir ve hatta satışları sonuçlandırabilir. Şu anda sistem, her çeyrekte 2 milyardan fazla mesajı işlemektedir. ChatGPT gibi teknolojilerin ortaya çıkışı şirket için bir risk değil, aksine bir büyüme itici gücü olarak hizmet etmektedir.

İş Modelinde Yeni Yaklaşım

Respond.io, fiyatlandırma politikasıyla da rakiplerinden ayrılıyor. Birçok Batılı şirket kullanıcı başına (koltuk başına) ücret alırken, Malezya girişimi iletişim hacmine göre ücretlendirme yapıyor. Bu da şirketlerin personel sayısını azaltıp yapay zekaya geçtiklerinde maliyetleri optimize etmelerine olanak tanıyor. Salandra'ya göre, geleneksel platformlar e-posta ve telefon görüşmelerine göre tasarlanmış, mesajlaşma uygulamaları ise onlar için sadece ek bir özellikten ibaret.

Yeni çekilen yatırımların şu amaçlara yönlendirilmesi planlanıyor:

Diğer teknoloji girişimlerini satın alarak ekosistemi genişletmek;

Yapay zeka algoritmalarını daha da geliştirmek;

Büyük kurumsal müşteri (200 ile 10.000 arası çalışanı olan şirketler) segmentindeki konumunu güçlendirmek;

Uluslararası pazarlarda, özellikle Asya ve Orta Doğu bölgelerinde genişlemek.

Özbekistan pazarında da Telegram ve Instagram üzerinden satış hacminin arttığı göz önüne alındığında, Respond.io gibi çözümler yerel girişimciler için gelecekte kritik bir araç haline gelebilir. Şirket yönetimi, yapay zeka geliştikçe hizmetlerine olan talebin yalnızca artacağına inanıyor.